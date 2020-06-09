Автомобиль ВСУ подорвался на Донбассе: много раненых

На Донбассе подорвался автомобиль ВСУ / фото gp.gov.ua

Под Авдеевкой в Донецкой области подорвался автомобиль "Спартан" Вооруженных сил Украины. Ранения получили 10 военнослужащих.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Инцидент произошел сегодня утром. Автомобиль с украинскими военными двигался последним в колонне.

"Досудебным расследованием установлено, что 9 июня 2020 года, около 9:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод" последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.

По информации, раненым военнослужащим оказали медицинскую помощь.

Также стало известно, что начато расследование по статье "террористический акт".

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Еще трое бойцов батальона получили осколочные ранения, им оказывают помощь врачи военного госпиталя, сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.