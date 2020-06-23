Ради мира почти 45% украинцев готовы на автономию ОРДЛО - опрос

Ради прекращения войны украинцы готовы дать автономию ОРДЛО / УНИАН

Почти 45% украинцев высказались за то, чтобы предоставить неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей автономию в составе Украины для того, чтобы прекратить войну.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг".

По информации, 18,9% опрошенных уверенно заявили, что поддержали бы предоставление автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донбасса. Еще 25,7% ответили, что скорее бы поддержали это решение. Всего 44,6%. Скорее бы не поддержали и уверенны, что не поддержали бы - 19,2% и 18,1% соответственно. Еще более 18% не смогли ответить на этот вопрос.

Также большинство опрошенных (45,4%) убеждены, что для урегулирования конфликта на Донбассе и в интересах Украины следует выполнять Минские соглашения. О том, что от этих договоренностей стоит отказаться, заявили 23,5%, еще 31,1% не смогли или отказались отвечать.

Больше всего Минский формат поддерживают на Донбассе (63,1%), Севере (58,5%) и Востоке (52,7%) Украины, а меньше всего на Западе (33,2%) и в Центре (41,1%) страны.

Опрос проводился с 10 по 19 июня среди более 3 тысяч респондентов, методом личного интервью по месту жительства. Погрешность составляет 1,1-1,9%.

Читайте также"В тысячу раз больше прав и ресурсов": Кулеба назвал "подарки" для жителей ОРДЛОНапомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что соглашение о мире на Донбассе с конкретными сроками и дорожной картой выполнения договоренностей должно будет достигнуто в рамках следующей встречи Нормандской четверки. Саммит при участии президентов Украины, России, Франции и Германии должен пройти в ближайшие месяцы. Киев выполнил все договоренности и будет настаивать на возвращении Донбасса на своих условиях.

"Любые опросы и рейтинги показывают: народ Украины больше всего хочет мира. Мира в интересах Украины и на условиях Украины. Мы говорим только о таком мире. Прекращение войны, возвращение наших территорий, возвращение наших людей. Я сторонник того, что нам это удастся", - сказал Ермак.