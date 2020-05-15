Сивохо рассказал, готовы ли жители "Л/ДНР" к возврату под контроль Киева

Сергей Сивохо / УНИАН

Сергей Сивохо, известный шоумен и бывший советник секретаря СНБО Алексея Данилова на общественных началах, рассказал - половина жителей временно оккупированных боевиками и россиянами районов Донбасса верят, что президент РФ Владимир Путин "вернет мир".

По словам Сивохо, о таком положении вещей свидетельствует проведенный полгода назад социологический опрос, сообщает портал Гордон. Якобы 51% респондентов назвали Путина "политиком, способным вернуть мир в регион и решить конфликт на Донбассе". Президент Украины Владимир Зеленский получил 37% от опрошенных, канцлер ФРГ Ангела Меркель — 28%, президент Франции Эммануэль Макрона — 23%, а у главарей группировок "ДНР" и "ЛНР" — "незначительные цифры".

Далее, Сивохо утверждает, что 24% опрошенных видят "республики" в составе России, а 10% поддержали сценарий "возврата в состав Украины".

"Тут даже можно сказать "вполне приемлемо"— это 10 процентов. Плюс еще 44 процента — "частично приемлемо"", — подытожил он.

Напомним, ранее Сергей Сивохо рассказал о том, что продвигает мирные инициативы по Донбассу президента Владимира Зеленского в качестве лидера платформы "Национального примирения и единства".