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У Зеленского назвали главное условие возвращения Донбасса в состав Украины

17 июня 2020, 13:10

Отдельные районы Донбасса будут возвращены в состав Украины исключительно на условиях украинского народа.

Ермак
Ермак заявил, что Украина выполнила свою часть договоренностей по Донбассу / УНИАН

Соглашение о мире на Донбассе с конкретными сроками и дорожной картой выполнения договоренностей должно будет достигнуто в рамках следующей встречи Нормандской четверки. Саммит при участии президентов Украины, России, Франции и Германии должен пройти в ближайшие месяцы. Киев выполнил все договоренности и будет настаивать на возвращении Донбасса на своих условиях.

Об этом в интервью LB.UA рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам чиновника, встреча в рамках Нормандской четверки должна состояться в ближайшие месяцы. Украина со своей стороны выполнила все договоренности и ожидает нового этапа переговорного процесса.

Ермак отмечает, что украинский народ требует мира. Однако процесс достижения компромисса на Донбассе должен конструироваться исключительно на базе национальных интересов Украины. Он выразил надежду, что Украина сможет полностью урегулировать кейс Донбасса в интересах украинского народа.

"Любые опросы и рейтинги показывают: народ Украины больше всего хочет мира. Мира в интересах Украины и на условиях Украины. Мы говорим только о таком мире. Прекращение войны, возвращение наших территорий, возвращение наших людей. Я сторонник того, что нам это удастся", - утверждает глава президентского офиса.

Также он добавил, что президент Зеленский не намерен участвовать в неэффективных переговорах. Поэтому если встреча в Нормандском формате все же состоится, украинская сторона будет настаивать на подписании соглашения, в котором будет прописан конкретный механизм реализации договоренностей по Донбассу.

Как подчеркивает Ермак, для проведения нового саммита Нормандской четверки в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе должны быть окончательно урегулированы главные вопросы: обеспечение безопасности, обмен пленными всех на всех и разведение войск.

Напомним, Россия категорически не согласна с позицией Украины по Минским соглашения. В частности, Москва настаивает на проведении Киевом переговоров с террористами "Л/ДНР" и считает, что Украина после ввода в переговорный процесс представителей переселенцев из ОРДЛО фактически вышла из Минских соглашений.

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