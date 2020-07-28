Украина хочет возвращения России в СЦКК на Донбассе

Алексей Резников объяснил, зачем российские офицеры должны вернуться в СЦКК / Фото пресс-службы КГГА

Украина хочет, чтобы российские военные офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Об этом сообщил hromadske вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, возвращение в СЦКК российских офицеров позволит двигаться в направлении достижения деэскалации.

"Мы надеемся, что будет возобновлена работа СЦКК и российские офицеры, военные, вернутся в его состав, потому что этот механизм, исходя из опыта других военных конфликтов, работает", - сказал Резников.

При этом вице-премьер добавил, что российская сторона не отказывается от такого участия, но выдвигает свои требования.

"Это наше ожидание, потому что об этом речь шла и в Париже, когда была встреча лидеров, и российская сторона, скажем так, в лице их президента, категорически не отказывается от такого участия. Просто они выдвигают свои определенные условия для этого. Мы эти условия обсуждаем. Но мне кажется, есть дипломатический путь, который позволяет работать офицерам российской армии в составе этой СЦКК ", - считает Резников.

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Напомним, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

Тем не менее в течение дня 27 июля пророссийские боевики дважды нарушили режим тишины. В частности, под обстрелы попали украинские позиции в районе Водяного и Пивденного Донецкой области.