Украинские бойцы зрелищно уничтожили позиции боевиков на Донбассе - опубликовано видео

Украинские бойцы зрелищно уничтожили позиции боевиков на Донбассе / скриншот из видео

Бойцы и офицеры Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по позициям боевиков, которые находятся под командованием известного террориста и главаря группировки Восток Александра Ходаковского.

Соответствующий видеоролик обнародовали на YouTube сотрудники боевой группы К-2, которая входят в состав 54-й бригады Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что ранее украинские военные уже наносили удары по данным позициям, однако, благодаря видеоролику Александра Ходаковского, который он опубликовал в Сети после очередного обстрела, новый удар оказался гораздо более эффективным.

"Просмотрев внимательно видео с "ходоком", мы увидели свои ошибки, вычислили более точно места укрытия сепаратистов и ждали. Когда начался очередной обстрел наших позиций, полетела ответочка в "любимую" позицию Саши "Скифа" [кличка Ходаковского ‒ Главред], которую он нам должным образом "подсветил", — написали украинские бойцы.

Напомним, ранее в зоне военного конфликта на Донбассе бойцы ВСУ из 24-й Отдельной механизированной бригады одним ударом уничтожили российскую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 Кредо-М1, которую использовали боевики.