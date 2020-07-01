УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинские бойцы зрелищно уничтожили позиции боевиков на Донбассе - опубликовано видео

Удару ВСУ подверглись позиции, на которых воюют боевики из группировки Восток.

1 июля 2020, 12:47
ВСУ, Донбасс
Украинские бойцы зрелищно уничтожили позиции боевиков на Донбассе / скриншот из видео

Бойцы и офицеры Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по позициям боевиков, которые находятся под командованием известного террориста и главаря группировки Восток Александра Ходаковского.

Соответствующий видеоролик обнародовали на YouTube сотрудники боевой группы К-2, которая входят в состав 54-й бригады Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что ранее украинские военные уже наносили удары по данным позициям, однако, благодаря видеоролику Александра Ходаковского, который он опубликовал в Сети после очередного обстрела, новый удар оказался гораздо более эффективным.

"Просмотрев внимательно видео с "ходоком", мы увидели свои ошибки, вычислили более точно места укрытия сепаратистов и ждали. Когда начался очередной обстрел наших позиций, полетела ответочка в "любимую" позицию Саши "Скифа" [кличка Ходаковского ‒ Главред], которую он нам должным образом "подсветил", — написали украинские бойцы.

Напомним, ранее в зоне военного конфликта на Донбассе бойцы ВСУ из 24-й Отдельной механизированной бригады одним ударом уничтожили российскую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 Кредо-М1, которую использовали боевики.

ВСУ новости Украины война на Донбассе
Сейчас вы просматриваете новость «Украинские бойцы зрелищно уничтожили позиции боевиков на Донбассе - опубликовано видео». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:56
Бузову признали плагиаторшой через суд
12:47
Украинские бойцы зрелищно уничтожили позиции боевиков на Донбассе - опубликовано видео Видео
12:46
В Киеве ужесточают карантин: Кличко рассказал о главных изменениях Видео
12:40
Болит печень: симптомы, причины, лечение
12:38
Кингс Мен 2020 - новый трейлер и подробности премьеры в Украине Видео
12:37
Польша возобновила регулярные авиарейсы с Украиной
12:21
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных к 1 июля Видео
12:13
Минимум на 20%: украинцам приготовили рост коммуналки по всем позициям
12:12
В Минздраве рассказали о новом условии для въезда в Украину Видео
12:10
Куда улететь на отдых: список стран, открывших границы для украинцев Видео
11:57
Ученые назвали идеальную форму маски от коронавируса
11:49
Юлия Панкова впервые откровенно рассказала о разводе
11:38
"Бей еще": во Львове малолетние хулиганы жестоко избили ровесника Видео
11:24
Разлагаются водоросли и грязная вода: в Одессе зацвело Черное море - опубликованы фото
11:23
В МОЗ объяснили, почему украинцы долго выздоравливают от COVID-19 Видео
11:23
Почему нельзя смотреть в зеркало ночью: приметы
11:22
Кайли Дженнер вывалила сочную грудь из откровенного белья
11:20
Космическая компания зажгла свечи на торте ракетным двигателем
10:59
Резкий рост числа заболевших: медик оценил вероятность второй волны COVID-19 Видео
10:45
У Ефремова резко высказались о потерпевших от смертельного ДТП
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять