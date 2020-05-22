В Сеть выложили фото с полевых испытаний новейшего оружия ВСУ

Испытания ПТРК Корсар / Минобороны Украины

В районе военного полигона возле села Гончаровское (Черниговская область) солдаты и офицеры ВСУ провели полевые испытания новой модификации противотанковых ракетных комплексов модели Корсар (которая оснащена дополнительно тепловизором).

Как утверждают разработчики из украинского конструкторского бюро Луч, боевые возможности комплекса в крайней степени расширились. В первую очередь, в новой версии Корсара был всерьез усовершенствован прицел.

Читайте такжеУничтожили напрочь: в Сеть выложили новое видео боя ВСУ против террористовИспытания бойцы ВСУ проводили и в дневное время, и в темное время суток. К примеру, траекторию ракеты, ее скорость и дальность полета отслеживала специальная радарная система.

По словам конструкторов, Корсар разрабатывался как оружие для поражения танков, бронетранспортеров, скоростных десантных катеров, вертолетов, беспилотников. В общей сложности, комплекс рассчитан на стрельбу до 2,5 километра.

Напомним, ранее сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине обнаружили новые доказательства присутствия российских войск на Донбассе. Они нашли новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы СБ-636 "Свет-kу", РБ-341V "Леер-3" и Р-934Б "Синица", которые были расположены на южной окраине Луганска. Кроме того, 5 апреля нынешнего года в районе Светлодарска украинскими бойцами был сбит современный российский боевой беспилотник "Застава" (Bird Eye 400).