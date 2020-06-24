"Полетела ответочка": в Сети показали зрелищное видео боя на Донбассе

В Сети показали зрелищное видео боя на Донбассе/ скриншот из видео

В зоне военного конфликта на Донбассе бойцы 54-й Отдельной механизированной бригады провели новую операцию по ликвидации минометной позиции и жилого помещения, где располагались боевики (на временно оккупированных территориях Донецкой области).

Видеозапись боевой операции была опубликована на портале YouTube.

"Одним солнечным утром противник открыл огонь по нашим позициям и мирному населению. В связи с этим было принято решение об уничтожении врага и огневых средств. К работе приступили разведчики. С помощью средств разведки было установлено точное место расположения противника и его огневых средств. И полетела ответочка. Ответным огнем были полностью уничтожены огневая минометная позиция и жилое помещение противника. Как вы видите на видео, никто из оккупантов не убежал. Слава Украине", — говорится в описании видео.

Напомним, ранее сотрудники Минобороны Украины опубликовали видеозапись того, как в Одесской области бойцы ВСУ провели новый этап испытаний ракетных комплексов Ольха М и Нептун, а также реактивных снарядов системы залпового огня Тайфун-1.