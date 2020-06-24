УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Полетела ответочка": в Сети показали зрелищное видео боя на Донбассе

Бойцам ВСУ удалось провести быструю и четкую операцию.

24 июня 2020, 14:08
Взрыв, бой
В Сети показали зрелищное видео боя на Донбассе/ скриншот из видео

В зоне военного конфликта на Донбассе бойцы 54-й Отдельной механизированной бригады провели новую операцию по ликвидации минометной позиции и жилого помещения, где располагались боевики (на временно оккупированных территориях Донецкой области).

Видеозапись боевой операции была опубликована на портале YouTube.

"Одним солнечным утром противник открыл огонь по нашим позициям и мирному населению. В связи с этим было принято решение об уничтожении врага и огневых средств. К работе приступили разведчики. С помощью средств разведки было установлено точное место расположения противника и его огневых средств. И полетела ответочка. Ответным огнем были полностью уничтожены огневая минометная позиция и жилое помещение противника. Как вы видите на видео, никто из оккупантов не убежал. Слава Украине", — говорится в описании видео.

Напомним, ранее сотрудники Минобороны Украины опубликовали видеозапись того, как в Одесской области бойцы ВСУ провели новый этап испытаний ракетных комплексов Ольха М и Нептун, а также реактивных снарядов системы залпового огня Тайфун-1.

новости Украины бойцы ВСУ обстрел бой
Сейчас вы просматриваете новость «"Полетела ответочка": в Сети показали зрелищное видео боя на Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:19
Бесконечный клип - Twenty One Pilots совершили переворот века
14:19
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 июня: начало любви и кардинальные перемены Видео
14:08
"Полетела ответочка": в Сети показали зрелищное видео боя на Донбассе Видео
13:48
"Красная зона": откроет ли ЕС для Украины границы с 1 июля
13:47
"Кощунство и низость": Разин объявил, что расправу над Ефремовым заказали
13:24
"Просто секс": Maruv удивила фигурой на пикантных фото в бассейне Фото
13:17
"Рубите и дальше лес": курорт Буковель затопило, дорога разрушена - видео Видео
13:10
Ослабление карантина в Киеве: что разрешили Видео
12:40
Укрзализныця запускает поезда во Львов: названа дата и направления
12:37
Кравец рассказала, будет ли баллотироваться в мэры Киева
12:14
"Хуже, чем в 2008": Аваков выложил фото жутких паводков на Западе Украины Фото
12:01
Семья, спорт и саморазвитие - Константин Войтенко выделил пользу из карантина
11:45
Почему нельзя отмечать 40-летие: приметы
11:40
"На*рать на НАТО": Трамп хотел переложить военную помощь Украине на Альянс - Болтон
11:30
В Украине стартовала волна обещанных Зеленским карантинных проверок: названы города
11:07
Эмили Ратаковски на развратных фото похвасталась новым цветом волос Фото
11:05
Россия раскручивает под выборы "Партию Шарикова" мнение
11:02
В Сеть слили данные миллионов пользователей Telegram - СМИ
10:48
Границы ЕС для украинцев останутся закрытыми после 1 июля - СМИ Видео
10:35
Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: в Минздраве обратились к украинцам
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять