Война на Донбассе: в США оценили шансы на появление "будапештского формата"

Нормандский формат может превратиться в будапештский / Reuters

Нормандский формат по решению конфликта на Донбассе может быть изменен на будапештский. Однако подобная инициатива должна исходить из Киева.

Об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в интервью Сегодня.

"В первую очередь украинское правительство при поддержке правительств Германии и Франции должно будет пригласить американцев, и, возможно, британцев и канадцев в новый формат. Это может быть "будапештский формат" или "нормандский формат+". Но импульс, инициатива должна исходить от украинского правительства", - сказал дипломат.

По его словам, должны состояться консультации с украинцами, французами, немцами и русскими, чтобы у США был голос за столом переговоров.

"Думаю, это (будапештский формат, - ред.) хорошая идея. Но начинаться она должна в Киеве", - отметил Тейлор.

При этом экс-посол США в Украине не исключает, что смена формата может произойти в любой момент.

"Но (...) фокус политики США в ближайшие пару месяцев будет направлен на избирательную кампанию. Поэтому будет сложно делать важные изменения. Но это не останавливает процесс и войну на Донбассе. Каждую неделю там гибнут военнослужащие. Фокус на это может начинаться прямо сейчас. И, как я уже сказал ранее, этот Госдеп при этой Администрации президента сфокусирован на этой проблеме, и они могут начать работу, процесс, консультации с немцами, французами, украинскими и русскими госслужащими. И нет причин ждать", - резюмировал Тейлор.

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Как сообщал Главред, ранее бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что если РФ начнет военную эскалацию против Украины с Юга, то РФ ждут новые жесткие санкции. В частности, они могут включать отключение России от SWIFT и нефтяное эмбарго.