УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Война на Донбассе: в США оценили шансы на появление "будапештского формата"

Смену формата переговоров должны инициировать в Киеве, считает Уильям Тейлор.

3 июля 2020, 12:28

Нормандский формат
Нормандский формат может превратиться в будапештский / Reuters

Нормандский формат по решению конфликта на Донбассе может быть изменен на будапештский. Однако подобная инициатива должна исходить из Киева.

Об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в интервью Сегодня.

"В первую очередь украинское правительство при поддержке правительств Германии и Франции должно будет пригласить американцев, и, возможно, британцев и канадцев в новый формат. Это может быть "будапештский формат" или "нормандский формат+". Но импульс, инициатива должна исходить от украинского правительства", - сказал дипломат.

По его словам, должны состояться консультации с украинцами, французами, немцами и русскими, чтобы у США был голос за столом переговоров.

"Думаю, это (будапештский формат, - ред.) хорошая идея. Но начинаться она должна в Киеве", - отметил Тейлор.

При этом экс-посол США в Украине не исключает, что смена формата может произойти в любой момент.

"Но (...) фокус политики США в ближайшие пару месяцев будет направлен на избирательную кампанию. Поэтому будет сложно делать важные изменения. Но это не останавливает процесс и войну на Донбассе. Каждую неделю там гибнут военнослужащие. Фокус на это может начинаться прямо сейчас. И, как я уже сказал ранее, этот Госдеп при этой Администрации президента сфокусирован на этой проблеме, и они могут начать работу, процесс, консультации с немцами, французами, украинскими и русскими госслужащими. И нет причин ждать", - резюмировал Тейлор.

Читайте такжеЕрмак рассказал, когда и где состоится встреча в Нормандском формате

Как сообщал Главред, ранее бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что если РФ начнет военную эскалацию против Украины с Юга, то РФ ждут новые жесткие санкции. В частности, они могут включать отключение России от SWIFT и нефтяное эмбарго.

Уильям Тейлор нормандский формат война на Донбассе новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Война на Донбассе: в США оценили шансы на появление "будапештского формата"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:09
Коронавирус в Украине и мире 3 июля: сколько жертв и зараженных к 3 июля
12:58
"В Киеве рухнет температура": синоптик назвал дату Видео
12:57
Известный комик признался, что страдал депрессией Видео
12:56
В Киеве из-за мощного пожара перекрыли движение троллейбусов Видео
12:30
Сериал Fallout - создатели Мира Дикого Запада экранизируют игру Видео
12:29
"Кугут обычный": руфер Мустанг ответил на маты Кличко Видео
12:28
Война на Донбассе: в США оценили шансы на появление "будапештского формата"
12:12
Коронавирус в Киеве: число больных подскочило Видео
11:59
Новая атака коронавируса: в 11 регионах Украины усилен карантин Видео
11:40
"Богиня": Даша Улянова соблазнительно выгнулась на пикантном фото
11:32
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 июля: важное событие и сердечный приступ Видео
11:31
В Слуге народа назвали кандидата на пост главы НБУ Видео
11:23
В Вашингтоне рассказали, как Украина может получить статус главного союзника США вне НАТО
11:17
В США пообещали принять "решительные меры" против РФ после расследования NYT
10:53
Валериана: свойства, преимущества и побочные эффекты
10:51
"Я - инопланетянин": Клитина в откровенном наряде записала еще одно видео Видео
10:45
Сериал Великая продлили на 2 сезон
10:39
Экс-посол озвучил примерные сроки встречи Зеленского и Трампа
10:38
Если бы я был Путиным, вот что бы я сделал с Украиной мнение
10:18
Елена-Кристина Лебедь лишилась ноутбука из-за мошенников по объявлениям
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять