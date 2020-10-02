Война за Карабах: Аваков резко высказался о военной помощи Киева

Арсен Аваков / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что Украина не будет оказывать военную помощь в конфликте Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе ни одной из сторон.

Об этом говорится в сообщении главы МВД в сервисе микроблогов Twitter.

При этом Аваков оценил заявления о том, что Украина может оказать военную помощь одной из воюющих сторон.

"Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной", - отметил он.

Ранее народный депутат от фракции Слуга народа Людмила Марченко заявила о том, что Украина готова оказать военную помощь Баку в вооруженном противостоянии Азербайджана с Арменией в Нагорном Карабахе в случае такой необходимости.

По ее словам, Киев уже помогает Баку по ряду направлений – речь идет о правовой и гуманитарной помощи. В Украине планируют составить дополнительный список помощи Азербайджану.

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Кроме того, Украина способна оказать Азербайджану и военную поддержку в том случае, если Баку это будет нужно.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах