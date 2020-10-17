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Войны за воду не за горами: климатолог дала тревожный прогноз

17 октября 2020, 06:01

То, что раньше казалось фантастикой, уже начало происходить в реальной жизни.

засуха, солончаки
Проблема воды уже сейчас стоит очень остро / Reuters

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух назвала две самые опасные угрозы, с которыми может столкнуться человечество.

По ее словам, речь идет об увеличении количества и интенсивности опасных явлений погоды и дефиците воды. Об этом Балабух сказала во время чата на сайте Главред.

"Наиболее опасная угроза - увеличение количества и интенсивности опасных явлений погоды. Об этом неоднократно говорила и Всемирная метеорологическая организация: более 90% убытков человечества связаны именно с метеорологическими условиями. У нас регулярно проводится Экономический форум в Давосе, где специалисты отмечают риски для устойчивого развития человечества, бизнеса и тому подобное. И они неоднократно отмечали, что увеличение интенсивности опасных и стихийных явлений относятся к самым угроз и рисков для развития человечества. Даже в этом году таких явлений было очень много", - рассказала климатолог.

Вторая угроза - дефицит воды, обеспеченность водными ресурсами.

"Проблема воды стоит уже очень остро, и в некоторых регионах мира становится причиной конфликтов. И причиной будущих больших конфликтов в мире станет именно борьба за воду", - считает Балабух.

По ее словам, хотя ранее войны за воду нам казались фантастикой, сейчас этот сценарий уже реализуется.

"Например, война в Ливане, которая, собственно, началась с проблемы с водой, а затем эту ситуацию использовали определенные страны и организации. Начиналось все с того, что была мощная засуха, был потерян урожай, поэтому климатические беженцы были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другие города, но там их никто не ждал. Это создало соответствующее напряжение в обществе, которое было использовано. И до сих пор этот военный конфликт никак не могут потушить", - отметила эксперт.

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Напомним:

вода война климатологи новости Украины Вера Балабух
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