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Вожатый в лагере совращал 10-летнюю девочку и снимал порно: подробности скандала в Бердянске

20 августа 2021, 12:59
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Хозяином лагеря является высокопоставленный чиновник из Бердянской РГА, дело пытаются замять.

В детском лагере вожатого обвинили в развращении 10-летней девочки

Стали известны подробности скандала в детском лагере в Бердянске Запорожской области, где вожатого обвинили в развращении 10-летней девочки.

Как пишут Факты, подозреваемого в развратных действиях 18-летнего студента из Киева сначала задержали на двое суток, после чего выпустили на поруки запорожского депутата.

Извращенец рано утром проник в комнату, в которой спали четыре девочки. Решив, что дети крепко спят, парень подошел к одной из девочек и снял с нее трусики. После чего начал прикасаться к половым органам школьницы, снимая при этом процесс на смартфон.

Девочка была напугана. Несмотря на то, что она проснулась сразу же, как извращенец начал снимать с нее трусы, она продолжала притворяться спящей до тех пор, пока вожатый не закончил свои действия и не ушел.

Отец пострадавшей Василий Д. из Кривого Рога и работает спасателем в ГСЧС.

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По его словам, девочка сама позвонила матери и обо всем рассказала.

"Все это случилось перед самым подъемом. В то же утро дочка все маме и рассказала. Я, еще находясь дома, позвонил в полицию Бердянска и попросил их приехать в лагерь. Дочка в силу своего возраста даже не конца поняла, что с ней произошло. Перед тем как отправить ее в лагерь, мы говорили, что обо всех нехороших ситуациях она должна сообщать вожатым или нам. Вот она и позвонила", - говорит мужчина.

Читайте такжеНа Волыни родители дико воюют за сына: в ход пошло видео с развращением ребенкаС ребенком работает психолог. В то же время он подчеркнул, что за извращенца заступился депутат. Кроме того, в самом детском лагере не заинтересованы выносить сор из избы. По его информации, хозяином лагеря является высокопоставленный чиновник из Бердянской районной администрации.

"Полицию и прокуратуру нужно стимулировать, чтобы они работали. Боюсь, у меня на это не хватит денег", - добавил он.

Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, резюмирует издание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожской области в городе Бердянск вожатый развращал девочек в детском оздоровительном центре.

10-летняя воспитанница лагеря сообщила об инциденте родителям, а те немедленно вызвали полицию.

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Запорожская область развращение несовершеннолетних новости Бердянска
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