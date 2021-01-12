Возможен ли сценарий Карабаха для Донбасса: эксперт оценил шансы

Военные рассматривают все варианты возвращения Донбасса, в том числе и силовой / УНИАН

Силовой сценарий возвращения Донбасса можно было бы осуществить, но он приведет к потерям среди мирных жителей.

Об этом рассказал советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью Politeka.

"Нам придется проводить операцию в многомиллионной городской агломерации. Это неизменные потери среди мирных жителей. Не хотелось бы даже минимальных потерь среди мирных жителей. Это же наши граждане. Я не хочу их убивать, я хочу их защитить и спасти", - сказал Арестович.

При этом он отметил, что силовой вариант разрешения конфликта на Донбассе скорее всего рассматривается Генеральным штабом, потому что военные рассматривают все варианты. Однако политического решения нет.

"Политическое решение очень четкое – политико-дипломатический путь и сильная военная составляющая для того, чтобы поддержать усилия дипломатии", - отметил Арестович.

Он добавил, что Украина пойдет на силовую операцию только в том случае, если россияне ее навяжут, то есть если будет эскалация, то украинская армия готова пойти в контрнаступление и дойти до границ.

"Вопрос только в том, что первыми не хотелось бы начинать, потому что политико-дипломатический путь – это общее решение Украины и ее партнеров", - резюмировал советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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