Возможен ли сценарий Карабаха для Донбасса: эксперт оценил шансы

В случае эскалации конфликта украинская армия готова пойти в контрнаступление и дойти до границ.
Силовой сценарий возвращения Донбасса можно было бы осуществить, но он приведет к потерям среди мирных жителей.
Об этом рассказал советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью Politeka.
"Нам придется проводить операцию в многомиллионной городской агломерации. Это неизменные потери среди мирных жителей. Не хотелось бы даже минимальных потерь среди мирных жителей. Это же наши граждане. Я не хочу их убивать, я хочу их защитить и спасти", - сказал Арестович.
При этом он отметил, что силовой вариант разрешения конфликта на Донбассе скорее всего рассматривается Генеральным штабом, потому что военные рассматривают все варианты. Однако политического решения нет.
"Политическое решение очень четкое – политико-дипломатический путь и сильная военная составляющая для того, чтобы поддержать усилия дипломатии", - отметил Арестович.
Он добавил, что Украина пойдет на силовую операцию только в том случае, если россияне ее навяжут, то есть если будет эскалация, то украинская армия готова пойти в контрнаступление и дойти до границ.
"Вопрос только в том, что первыми не хотелось бы начинать, потому что политико-дипломатический путь – это общее решение Украины и ее партнеров", - резюмировал советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
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Переговоры по Донбассу - новости:
- Украинская сторона подготовила План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы.
- Украина предлагает полностью прекратить конфликт и демилитаризовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года. Это необходимо для проведения там местных выборов 31 марта.
- 5 ноября в Москве и "ДНР" ответили на предложение Украины по Донбассу. В частности, в РФ заявили, что ждут предложений украинской делегации в письменном виде.
- 25 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент нет предпосылок для прямых переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Разговор состоится в том случае, если возникнут проблемы с организацией встречи советников лидеров стран Нормандского формата. При этом главы двух государств должны вести диалог об урегулировании российско-украинского конфликта.
- 29 декабря в Кремле заявили, что хотели бы нормализовать отношения с Киевом, и оценили шансы на возможные контакты между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
- По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, "для разговора на высшем уровне, как минимум, должны созреть предпосылки". При этом он отметил, что в Кремле пока "не видят и не слышат" политической воли к нормализации двусторонних отношений.