Возвращение Яценюка: кем могут назначить бывшего премьера

Арсений Яценюк может снова оказаться в политике / Народный фронт

На днях впервые за несколько месяцев на публике появился экс-премьер-министр Арсений Яценюк. Причем сделал он это довольно эффектно, внезапно появившись в компании министра внутренних дел Арсена Авакова, министра здравоохранения Максима Степанова и министра Кабинета министров Олега Немчинова во время их поездки в Черновицкую область, откуда родом бывший премьер. После этого в кулуарах высоких кабинетов, во всяком случае, как об этом активно сообщают различные телеграм-каналы, поползли слухи о его возможном возвращении Яценюка в большую политику в команде Зеленского.

Примечательно, что накануне глава Совета нацбезопасности Алексей Данилов выступил с предложением о создании должности вице-премьера - министра по вопросам оборонно-промышленной политики.

Главред узнавал у экспертов, какие перспективы у главного стеностроителя в нынешней власти и чем его назначение может аукнуться президенту.

После потери премьер-министра Гончарука те, кого в народе называют "соросятами", которые имеют серьезные позиции в американском истеблишменте, прежде всего, у демократов, сейчас пытаются вернуть свои позиции, так как эти потери также означают и потерю контроля над финансовыми потоками.

Так вот попытки отыграть ситуацию – это как раз касается попыток протащить Супрун в офис реформ, отчасти и возвращение Саакашвили. И Яценюк, собственно, из той же когорты – его пытались изначально поставить во главу НБУ, но, насколько я слышал, от такой перспективы в Офисе президента никто не в восторге – его продавливают, но решения по нему нет.

Однако, это было бы оправданно, так как он уже был и.о. главы НБУ и достаточно в этом разбирается. Так как ни для кого не секрет, что в банковской сфере – настоящая беда и он, возможно, пришелся бы ко двору. Но попытка завести его на исполнительную должность в Кабмин ничего хорошего не принесет, особенно, если эту должность создают специально под человека. Прежде всего потому, что Яценюк еще и за строительство своей "Стены" не отчитался. Потому перед назначением и Яценюку, и ему подобным не мешало бы начать со скрупулезного отчета о проделанной работе, когда они были при власти.

Виктор Таран Глава Центра Эйдос, политолог, кандидат наук по государственному управлению

Если говорить о чисто профессиональных качествах Арсения Яценюка, то объективно, это один из наиболее компетентных чиновников в Украине – он был на нескольких высоких должностях в стране и у него есть опыт вывода страны из кризиса. И, в принципе, его опыт пригодился бы, поскольку экономика летит в тартарары и ситуация критическая. Но вопрос в том, готов ли Зеленский подать эту кандидатуру и провести ее через парламент, особенно на фоне его тезисов о новых лицах, поскольку для него этот шаг будет очередным ударом по его реноме.

Между тем, у Арсения Яценюка есть мощный лоббист в лице Арсена Авакова, его бывшего коллеги по Народному фронту, с которым у него до сих пор сохранились нормальные деловые отношения. И так как Зеленский прислушивается к мнению главы МВД, это может стать серьезным козырем. Но с другой стороны, есть серьезное невосприятие Яценюка в обществе и Зеленскому нужно осознавать то, что если осенью грянет экономический кризис, его не смогут спасти ни новые, ни старые лица. Потому пока не совсем понятно, согласится ли он на это непопулярное назначение. Однако в случае назначения Яценюка, Зеленский создаст первый прецедент в украинской истории, когда назначают экс-чиновников и политических оппонентов, которых до этого всегда уничтожали.

Важно и то, что сам Яценюк вряд ли согласится на должность ниже премьер-министра, потому не думаю, что новую должность вице-премьера оборонно-промышленной политики готовят для него. Потому что человек, который был дважды премьер-министром и прекрасно разбирается в кулуарах Кабмина, наверняка понимает, что вице-премьер – это премьер без офиса, портфеля и полномочий.

Однако есть вероятность того, что он может стать главой НБУ. Тем более, после того, как был подписан банковский закон и полномочия регулятора расширили, это дает много инструментов. Как известно, опыт у него в этой сфере был и с учетом того, что необходимо будет вести непростые переговоры с кредиторами. Но и на эту должность его еще придется уговаривать, так как в его случае это будет считаться существенным понижением.

Николай Давидюк Политолог, директор аналитического центра "Политика"

Не столько нужен Арсений Яценюк правительству и президенту, сколько он хочет занять хотя бы какую-то публичную должность, с помощью которой он будет пытаться вернуться в политику. Сейчас это больше похоже на напрашивание в стиле "Возьмите меня, я вам еще пригожусь". Понятно, что на это он готов идти и возникает впечатление, что он готов выполнять все условия олигархов и быть им полезным, но большое слепое желание вернуться в политику сегодня в нем превалирует.

На какую должность может зайти Яценюк уже за всех сказал народ, который дал его партии менее 1 процента рейтинга. Все происходящее сейчас – скорее, внутренняя кулуарная договоренность по возвращению его в политику. По сути, Яценюка пытаются протолкнуть во власть за спиной Зеленского. И это принесет Зеленскому только негатив, потому что Яценюк – яркий представитель старой власти, старых так называемых технократических элит, которые уже упустили свой шанс. И если Зеленский будет пытаться вернуть потерянный шанс Яценюка, он потеряет и свой. У него есть свой вотум доверия и его надо придерживаться и все, кто за спиной президента пытаются вернуть экс-премьера, делают Зеленскому медвежью услугу.