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"Впервые такое слышу​": глава МИД о запрете гражданам Украины посещать Беларусь​

29 октября 2020, 13:35

Кулеба прокомментировал слова посла о запрете украинцам посещать Беларусь.

В МИД отреагировали на запрет гражданам Украины посещать Беларусь / УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на запрет украинцам посещать Беларусь. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, ему ничего не известно о таком запрете.

"Я впервые такое слышу. Мне ничего не известно о запрете для украинцев на въезд, и более того, я считаю это крайне-крайне маловероятным сценарием", - отметил Кулеба.

По словам министра, он не видел заявление посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, что белорусские пограничники принимают меры для недопуска украинцев в страну.

"Я бы хотел посмотреть, что именно он дословно заявил ... Мне об этом ничего не известно", - сказал Кулеба.

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Накануне, посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что пограничники Беларуси принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно - Литвы, Польши и Украины.

"Все-таки они продолжают считать Украину угрозой"​, - сказал посол.

Дипломат признал, что "все это безосновательно". А причиной подобных действий он считает желание "оправдывать жесткие действия в отношении протестующих".​

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