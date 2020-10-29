"Впервые такое слышу​": глава МИД о запрете гражданам Украины посещать Беларусь​

Кулеба прокомментировал слова посла о запрете украинцам посещать Беларусь.
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на запрет украинцам посещать Беларусь. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, ему ничего не известно о таком запрете.
"Я впервые такое слышу. Мне ничего не известно о запрете для украинцев на въезд, и более того, я считаю это крайне-крайне маловероятным сценарием", - отметил Кулеба.
По словам министра, он не видел заявление посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, что белорусские пограничники принимают меры для недопуска украинцев в страну.
"Я бы хотел посмотреть, что именно он дословно заявил ... Мне об этом ничего не известно", - сказал Кулеба.
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Накануне, посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что пограничники Беларуси принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно - Литвы, Польши и Украины.
"Все-таки они продолжают считать Украину угрозой", - сказал посол.
Дипломат признал, что "все это безосновательно". А причиной подобных действий он считает желание "оправдывать жесткие действия в отношении протестующих".
Протесты в Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 октября выдвинула ультиматум Александру Лукашенко и его правящему режиму, согласно которому до 26 октября Лукашенко должен был подать в отставку, освободить политических заключенных и прекратить насилие на улицах.
- В воскресенье, 25 октября, в Минске состоялись массовые марши против режима Лукашенко. По оценкам оппозиции, в мероприятиях приняли участие более 100 человек.
- 27 октября Лукашенко отреагировал на массовые забастовки в Беларуси. Он заявил, что против Беларуси ведут уже не только информационную войну, но и террористическую.