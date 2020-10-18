Врач дал печальный прогноз насчет разработки украинской вакцины от коронавируса

Украина технологически отстает от других стран, считает Андрей Алферов.
Врач-инфекционист Андрей Алферов прокомментировал перспективы создания в Украине вакцины от коронавируса.
Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина 24.
Медик заявил, что у него большие сомнения по поводу того, что в Украине есть технические возможности для того, чтобы разработать качественную вакцину.
"По поводу ученых, да, вполне может быть. Но по поводу того, чтобы разработать у нас, на наших мощностях – я очень сомневаюсь", — сказал он.
В то же время врач считает, что Украина технологически отстает от других стран.
"Технические моменты я досконально не знаю, но мое личное мнение – у нас их абсолютно недостаточно. Мы отстаем от современных стран на много десятков лет в этом плане", — добавил Алферов.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине выявлен 5231 новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 за сутки.
- Больше всего новых случаев зафиксировано в Харьковской (589), Хмельницкой (338), Сумской (326), Львовской (305) областях и Киеве (453).
- Умерли за минувшие сутки 90 человек, выздоровели - 1264.
- В общей сложности проведено 2 793 290 тестирований методом ПЦР.
- Всего в Украине заразились коронавирусом уже 298 872 человека.