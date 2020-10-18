Врач дал печальный прогноз насчет разработки украинской вакцины от коронавируса

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Врач-инфекционист Андрей Алферов прокомментировал перспективы создания в Украине вакцины от коронавируса.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина 24.

Медик заявил, что у него большие сомнения по поводу того, что в Украине есть технические возможности для того, чтобы разработать качественную вакцину.

"По поводу ученых, да, вполне может быть. Но по поводу того, чтобы разработать у нас, на наших мощностях – я очень сомневаюсь", — сказал он.

В то же время врач считает, что Украина технологически отстает от других стран.

"Технические моменты я досконально не знаю, но мое личное мнение – у нас их абсолютно недостаточно. Мы отстаем от современных стран на много десятков лет в этом плане", — добавил Алферов.

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