Врач-инфекционист рассказала, кому нужна прививка от коронавируса и кому ее лучше не делать

Ольга Голубовская подробно рассказала о вакцинации / УНИАН

Вакцинация набирает оборотов. Вместе с этим, есть множество спорной информации о том, стоит ли делать прививки.

Детально об этом "Обозревателю" рассказала заслуженный врач Украины, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская.

По ее словам, требовать от всех вакцинацию бессмысленно.

"Вакцинация от коронавируса однозначно нужна людям, которые не имеют иммунитета к этому заболеванию, особенно группам риска. Основная общемировая проблема сегодня заключается в том, что как сам вирус, так и естественный и поствакцинальный иммунитет - малоизученные. Поэтому в этом вопросе рационально исходить из общих закономерностей развития инфекционного процесса и извечного принципа медицины - "не навреди", - отметила инфекционист.

Также она утверждает, что любая вакцина от любого инфекционного заболевания может повторить какие-то симптомы. Однако серьезных побочных эффектов от вакцин против коронавируса на сегодняшний день зафиксировано мало.

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Больше всех прививка нужна людям из группы риска - это те, кому за 60 лет. Особенно, если у них есть сопутствующие заболевания:

Избыточная масса тела, в первую очередь – ожирение II-III степени.

Сахарный диабет I и II типа.

Заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Онкобольные и люди с иммунодефицитом.

А вот кому прививка противопоказана, так это, по словам врача, аллергики и беременные.

"Вакцинация не показана людям с повышенной чувствительностью к компонентам препарата. Поскольку вакцина новая, знать это заранее нельзя, но при наличии отягощенного анамнеза с тяжелыми аллергическими реакциями следует учитывать эту возможность", - заключила врач.

Напомним, в ВОЗ заявили, что третья доза прививок, так называемая бустерная вакцинация от коронавируса нужна уязвимым слоям населения. При этом, несколько ранее в Организации сделали противоположное заявление, отметив, что третья доза попросту нецелесообразная.