Врач назвал главную ошибку вакцинированных против коронавируса

Вакцинированные намного реже болеют тяжелой формой коронавируса / Униан

Вакцинированные против коронавируса также могут заразиться инфекцией и быть носителями вируса, передавая его окружающим. Они также попадают в больницы. Поэтому главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий рекомендует всем украинцам, получившим прививки, оберегать себя от инфицирования и соблюдать правила карантина.

"Самая большая ошибка вакцинированных, что многие из них думают, что не могут заразиться вирусом, а если заразятся, то тест можно не сдавать и вирус они не передают, а кроме того у них -" зеленый" свет с сертификатом на все массовые мероприятия и пропуск куда-угодно", - написал Тарас Жиравецький в Telegram.

По его словам, более 200 пациентов в больницах Львовщины - вакцинированные. Однако, это менее 10% всех пациентов с диагнозом COVID-19.

Напомним, ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.