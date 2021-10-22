УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Врач назвал главную ошибку вакцинированных против коронавируса

22 октября 2021, 14:35
Прослушать новость
Остановить

Люди должны соблюдать правила карантина в любом случае.

коронавирус
Вакцинированные намного реже болеют тяжелой формой коронавируса / Униан

Вакцинированные против коронавируса также могут заразиться инфекцией и быть носителями вируса, передавая его окружающим. Они также попадают в больницы. Поэтому главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий рекомендует всем украинцам, получившим прививки, оберегать себя от инфицирования и соблюдать правила карантина.

"Самая большая ошибка вакцинированных, что многие из них думают, что не могут заразиться вирусом, а если заразятся, то тест можно не сдавать и вирус они не передают, а кроме того у них -" зеленый" свет с сертификатом на все массовые мероприятия и пропуск куда-угодно", - написал Тарас Жиравецький в Telegram.

По его словам, более 200 пациентов в больницах Львовщины - вакцинированные. Однако, это менее 10% всех пациентов с диагнозом COVID-19.

Напомним, ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.

viber
медики коронавирус новости вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Врач назвал главную ошибку вакцинированных против коронавируса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самая сильная магнитная буря в октябре 2021: как пережить без фатальных последствийСамая сильная магнитная буря в октябре 2021: как пережить без фатальных последствий В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет до +20В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет до +20 В мире распространяется новая, более заразная, форма коронавирусаВ мире распространяется новая, более заразная, форма коронавируса Какие продукты не нужно есть людям после 45 лет - ответ диетологаКакие продукты не нужно есть людям после 45 лет - ответ диетолога Самый вкусный и здоровый завтрак: готовить всего 10 минутСамый вкусный и здоровый завтрак: готовить всего 10 минут

Последние новости

14:37

Новым главой Верховного Суда избрали Всеволода Князева: что о нем известно

14:35

Врач назвал главную ошибку вакцинированных против коронавируса Видео

14:15

Путин и Лавров разразились обвинениями в адрес Украины: Россия срывает встречу в нормандском формате Видео

13:55

Мир Наизнанку Эквадор: известна дата премьеры нового сезона тревел-шоу Видео

13:50

Костюм на Хэллоуин по знаку зодиака: как нарядиться на вечеринку

Реклама
13:44

Сезонный фактор и мигающая лампочка: почему Слуга народа теряет позиции мнение

13:39

"Метинвест" поставит 300 тонн кислорода больным COVID-19 в Киеве и Харьковской области

13:33

Синоптик пообещала украинцам новую порцию тепла: прогноз погоды до конца октября

13:00

Месяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада Росса

12:46

Финиша пандемии COVID-19 может не быть: Ляшко сделал прогноз о возвращении к "нормальной жизни" Видео

12:43

Врач объяснила, почему даже переболевшим на COVID-19 людям нужно обязательно вакцинироваться Видео

12:33

Думали, что сломался алкотестер: пьяный украинец ошарашил полицию в Польше

11:56

Киев - на пороге "красной зоны": Кличко озвучил все возможные запреты Видео

11:56

"Большая стройка" пришла в аэропорт Днепра: строят новую полосу и терминал

11:45

В дом заместителя главы Офиса президента бросили коктейль Молотова: это был "заказ"

11:43

Екатерину Кухар и Александра Стоянова срочно эвакуировали из заминированного театра

11:36

В ВОЗ рассказали, сколько сотен тысяч медиков умерло от COVID-19 Видео

11:34

Осенние каникулы 2021 в Украине: когда начинаются каникулы в Киеве

11:05

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии Видео

10:53

Школы Киева закрыли на карантин: сколько дети будут сидеть дома Видео

Реклама
10:47

Сестры Савченко попались на использовании поддельных COVID-сертификатов - СМИ

10:44

Режиссер Ералаша обвинен в педофилии и хранении детской порнографии

10:27

В Кременчуге на детей в садике рухнуло дерево: 4-летняя девочка умерла

10:12

Снижение пенсионного возраста на 5-10 лет: в Минюсте объяснили, кого из украинцев коснется

10:07

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

10:05

Когда Украина достигнет пика заболеваемости COVID-19: эксперт назвал дату Видео

09:52

Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить Видео

09:50

Слона едят по частям: почему рейтинг Слуги народа падает мнение

09:38

Родом из Украины, училась в Киеве: что известно о застреленной Алеком Болдуином Галине Хатчинс

09:29

"Подмешивают российский с украинским": эксперт объяснил жалобы украинцев на "слабый" газ Видео

09:05

Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он

08:46

Гороскоп на 22 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск аварии или расставание с возлюбленным Видео

08:46

Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора-постановщика

08:25

"Умрете вместе со своими правами на пороге больницы": врач эмоционально обратился к антивакцинаторам Видео

08:19

Коронавирус в Украине установил новые антирекорды по числу выявленных больных и жертв COVID-19 за сутки Видео

08:01

Потепление продолжается: в пятницу температура в Украине подскочит до + 22°

07:51

По Львову пронесся мощный ураган: ветер повалил деревья, сорвал крыши и обвалил фасады зданий Видео

07:40

Испортите себе весь день: 15 продуктов, которые не стоит есть на завтрак

07:23

Чат с семейным психологом и психотерапевтом Аленой Щербань

07:20

Снижения цен на газ не будет до начала 2022 года - Байден

Реклама
07:10

Взлет цен на газ в Европе и вариант с РФ: в Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами в Украине Видео

06:41

В Польше из-за урагана трагически погиб украинец

05:40

Самый вкусный маринованный виноград на новогодний стол 2022: готовить всего 20 минут

05:28

"Мы готовы применить оружие": в Германии обратились к НАТО и резко пригрозили России ударом Видео

04:57

Невролог рассказал, можно ли справиться с мигренью в домашних условиях

04:19

Британские ученые объяснили, как распознать ковидный кашель

03:44

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или измена Видео

02:51

Ученые выяснили истинную причину вымирания мамонтов

02:43

Эксперт объяснил, зачем глава Пентагона приезжал в Киев и "светит" ли Украине членство в НАТО Видео

02:03

Полезны ли мемы для людей во время пандемии COVID-19 - ответ ученых

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять