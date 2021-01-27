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Врач поведал, из-за чего чаще всего умирают пациенты с коронавирусом

27 января 2021, 17:57
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Во многом виновато государство, которое не смогло обеспечить широкий доступ людей к тестированию на коронавирус.

коронавирус
Врач назвал причину смерти от коронавируса / Фото Reuters

Причиной смертей пациентов с коронавирусом в нашей стране очень часто является то, что пациенты вовремя не обращаются к врачам за помощью. А когда уже решаются на поход в больницу, то становится уже слишком поздно.

"Количество обращений за госпитальной помощью уменьшилось, но одновременно увеличилось количество госпитализаций тяжелых и критических форм. Когда пациент находится в тяжелой или критической форме, это дорога почти в один конец. То есть люди обращаются за помощью уже с запущенной формой болезни", – пояснил военный эпидемиолог Сергей Кравченко в интервью Обозревателю.

По его мнению, во многом виновато государство, которое не смогло обеспечить широкий доступ людей к тестированию на COVID-19, и бесплатное лечение. "Пациенты вынуждены все делать за свой счет – лекарства, диагностика и т.д." – констатировал Кравченко.

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Он добавил, что "стандарт оказания медицинской помощи, протокол, маршрут пациента является неадекватным".

В частности, врач обратил внимание на то, что коронавирус – особо опасная инфекция. Однако государство недооценивает его опасность и часто сравнивает с гриппом или ОРВИ.

"Эта болезнь недооценена властью, потому что с самого начала всех пациентов с легкими формами отправляли амбулаторно лечиться домой за свой счет", – отметил он.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

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