Врач поведал, из-за чего чаще всего умирают пациенты с коронавирусом

Во многом виновато государство, которое не смогло обеспечить широкий доступ людей к тестированию на коронавирус.
Причиной смертей пациентов с коронавирусом в нашей стране очень часто является то, что пациенты вовремя не обращаются к врачам за помощью. А когда уже решаются на поход в больницу, то становится уже слишком поздно.
"Количество обращений за госпитальной помощью уменьшилось, но одновременно увеличилось количество госпитализаций тяжелых и критических форм. Когда пациент находится в тяжелой или критической форме, это дорога почти в один конец. То есть люди обращаются за помощью уже с запущенной формой болезни", – пояснил военный эпидемиолог Сергей Кравченко в интервью Обозревателю.
По его мнению, во многом виновато государство, которое не смогло обеспечить широкий доступ людей к тестированию на COVID-19, и бесплатное лечение. "Пациенты вынуждены все делать за свой счет – лекарства, диагностика и т.д." – констатировал Кравченко.
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Он добавил, что "стандарт оказания медицинской помощи, протокол, маршрут пациента является неадекватным".
В частности, врач обратил внимание на то, что коронавирус – особо опасная инфекция. Однако государство недооценивает его опасность и часто сравнивает с гриппом или ОРВИ.
"Эта болезнь недооценена властью, потому что с самого начала всех пациентов с легкими формами отправляли амбулаторно лечиться домой за свой счет", – отметил он.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Ученые пришли к выводу, что противовирусные препараты не влияют на тяжесть заболевания и смертность при коронавирусе.
- До того исследователи выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно.