Врач назвал "грозное осложнение" коронавируса Дельта, от коротого могут умереть дети

Из-за распространения нового мутированного штамма коронавируса увеличилась опасность более тяжелого течения болезни у детей:
Дельта-штамм коронавируса начал сильно атаковать детей. Если у заболевшего ребенка появилась сыпь на теле, то это может свидетельствовать о смертельно опасном осложнении болезни, заявил врач-инфекционист Виктор Петров. Он отметил, что для избежания худшего сценария, родители должны сразу сообщить об этом врачу.
В эфире телеканала OBOZREVATEL врач объяснил, что из-за распространения нового мутированного штамма коронавируса увеличилась опасность более тяжелого течения болезни у детей:
"К сожалению, дети начали болеть тяжелее. Уже на 3-5 день у детей развивается дыхательная недостаточность. При тяжелом течении они гибнут. Раньше мы этого не видели", - подчеркнул врач-инфекционист.
По этой причине Петров посоветовал родителям крайне внимательно относиться к высыпаниям, которые могут появляться на теле ребенка.
"Если у вашего ребенка на фоне коронавируса появилась сыпь, то следует обязательно связаться с врачом и показать, потому что это может быть синдром Кавасаки – грозное осложнение коронавируса, от которого можно погибнуть", – подчеркнул Петров.
Он добавил, что Дельта-штамм характерен еще и тем, что чаще тяжело бьет по молодым людям. В частности, у них чаще наблюдается такой побочный эффект, как тромбоз.
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Главный врач Александровской больницы города Киева Людмила Антоненко утверждает, что лечения от нового штамма коронавируса Дельта+ нет.
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