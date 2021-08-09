Врач назвал лучшую вакцину от Дельта-штамма коронавируса

Вакцины Pfizer и Moderna наиболее эффективны против индийского штамма / Фото Reuters

Последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna. Они - лучшего качества, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко.

Как рассказал Комиссаренко в эфире телеканала Obozrevatel, проводить повторную вакцинацию от коронавируса можно другой вакциной.

"После AstraZeneca или CoronaVac можно прививаться – иногда это даже рекомендуется – Moderna или Pfizer. Johnson & Johnson у нас нет, и возможно, это хорошо", – сказал медик.

При этом он добавил, что для людей, переболевших коронавирусом, "достаточно иметь одну вакцинацию через 3-4 месяца после болезни".

Комиссаренко также прокомментировал анонсированную цель правительства – привить 8 миллионов человек в течение августа. По его мнению, это будет не очень просто, ведь придется прививать вдвое больше людей в день.

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"Сейчас мы вакцинируем достаточно много людей, 120-130 тысяч ежедневно. Но чтобы за месяц вакцинировать 8 миллионов человек, ежедневно надо вакцинировать 240-250 тысяч человек, то есть вдвое увеличить темпы", – сказал ученый.

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Как сообщал Главред, в Тернопольской области уже зафиксированы 52 случая заражения индийским штаммом коронавируса Дельта. Среди больных этим вариантом инфекции есть одиннадцатилетний ребенок. Кроме этого, в регионе уже зафиксирована первая смерть, спровоцированная Дельта-штаммом.

Украина к концу 2021 получит еще 17 миллионов доз вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. При этом, по его словам, ждать этой поставки не стоит, а нужно вакцинироваться тем, что есть.