Врач назвал медпрепарат, который только усложняет лечение коронавируса

Антибиотики в случае с COVID-19 не работают, потому что это вирусная инфекция.
Применение антибиотиков в качестве лечения коронавируса в домашних условиях может стать причиной осложнений, рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев. Он отметил, что при повышенной температуре допустимы только два препарата, которые продают без рецепта.
Но даже в таком случае больному необходимо быть на связи со своим семейным врачом, отметил Крамарев в интервью изданию OBOZREVATEL.
"Антибиотики в случае с COVID-19 не работают, потому что это вирусная инфекция. Они действуют только на бактерии. Это видимость лечения", – подчеркнул медик.
Врач уточнил, что подобное самолечение может стать причиной осложнений, поскольку эти препараты имеют побочные эффекты.
При этом он добавил, что вполне допустимо применение двух безрецептурных препаратов – ибупрофена и парацетамола, – когда необходимо сбить температуру, но только при условии, что отсутствуют настораживающие симптомы дыхательной недостаточности, например, одышка или теснение в груди.
Крамарев также обратил внимание на то, что в случае самостоятельного применения даже этих препаратов, когда течение коронавирусной болезни легкое, необходимо быть на связи с семейным врачом.
В то же время врач напомнил, что в настоящее время в мире нет специфического лекарства от коронавируса. "Поэтому о каком самолечении вообще может идти речь?" – спросил он.
Напомним, ранее известный врач Евгений Комаровский рассказал об основных ошибках при лечении коронавируса. По его словам, прием антибиотиков и гормональных препаратов при легком течении COVID-19 мешает выздоровлению.
Главный врач Александровской больницы города Киева Людмила Антоненко утверждает, что лечения от нового штамма коронавируса Дельта+ нет.
Еще новости на эту тему:
- Лечение коронавируса: врач рассказал, как и за сколько времени можно побороть болезнь
- "Такси" в морг уже ждет: львовянин рассказал об условиях лечения в COVID-больнице
- Доказана бесполезность очередного препарата в лечении коронавируса
- Врач назвал главные симптомы, указывающие на тяжелую форму COVID-19
- "Легко спутать": академик назвал главные симптомы коронавируса Дельта