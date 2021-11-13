Врач назвал медпрепарат, который только усложняет лечение коронавируса / Фото Reuters

Применение антибиотиков в качестве лечения коронавируса в домашних условиях может стать причиной осложнений, рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев. Он отметил, что при повышенной температуре допустимы только два препарата, которые продают без рецепта.

Но даже в таком случае больному необходимо быть на связи со своим семейным врачом, отметил Крамарев в интервью изданию OBOZREVATEL.

"Антибиотики в случае с COVID-19 не работают, потому что это вирусная инфекция. Они действуют только на бактерии. Это видимость лечения", – подчеркнул медик.

Врач уточнил, что подобное самолечение может стать причиной осложнений, поскольку эти препараты имеют побочные эффекты.

При этом он добавил, что вполне допустимо применение двух безрецептурных препаратов – ибупрофена и парацетамола, – когда необходимо сбить температуру, но только при условии, что отсутствуют настораживающие симптомы дыхательной недостаточности, например, одышка или теснение в груди.

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Крамарев также обратил внимание на то, что в случае самостоятельного применения даже этих препаратов, когда течение коронавирусной болезни легкое, необходимо быть на связи с семейным врачом.

В то же время врач напомнил, что в настоящее время в мире нет специфического лекарства от коронавируса. "Поэтому о каком самолечении вообще может идти речь?" – спросил он.

Напомним, ранее известный врач Евгений Комаровский рассказал об основных ошибках при лечении коронавируса. По его словам, прием антибиотиков и гормональных препаратов при легком течении COVID-19 мешает выздоровлению.

Главный врач Александровской больницы города Киева Людмила Антоненко утверждает, что лечения от нового штамма коронавируса Дельта+ нет.

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