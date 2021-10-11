Врач назвал самое опасное место, где можно заразиться коронавирусом

Эпидемиолог рассказал, где больше всего рисков заразиться COVID-19 / ua.depositphotos.com

Каждый день в Украине фиксируются тысячи новых зараженных коронавирусом. При этом нет предпосылок для того, чтобы уровень заболеваемости COVID-19 снижался. Штамм Дельта будет молниеносно распространяться в общественном транспорте и в помещениях без вентиляции, заявил врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО Инфекционный контроль в Украине Андрей Александрин.

По его словам, последние исследования, опубликованные в издании Lancet, показывают, что основным эпидемиологически важным путем передачи Дельта-штамма COVID-19 является воздушный. Александрин рассказал в интервью изданию Obozrevatel, что уровень СО2, который показывает возможность распространения через воздух различных биологических агентов, в общественном транспорте зашкаливает.

"Что бы мы ни делали, какие бы красные зоны ни рисовали, до тех пор, пока у нас будет такое положение с общественным транспортом – а в час-пик каждый может посмотреть, насколько заполнены наши маршрутки, трамваи, автобусы, метро – мы сталкиваемся с огромными рисками. У нас система создана таким образом, чтобы мы массово распространяли инфекции. Поэтому предпосылок к снижению заболеваемости у нас нет", - объяснил эпидемиолог.

По словам Александрина, есть еще и такой показатель, как контагеозность, то есть заразность.

"Если первоначально один ковидный человек инфицировал 2-2,5 человека, то на сегодняшний день при Дельта-штамме один распространитель вируса инфицирует в десятки раз больше. Это риск того, что эту волну мы переживем намного хуже, чем, например, весной 2021 года", - резюмировал врач.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 11 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8832 жителей страны. Были госпитализированы 2 672 человека; летальных случаев - 207; выздоровели - 2053 человека.

Карантин в Украине хотят ужесточить уже в ближайшие дни. Госкомиссия может принять решение о переходе ряда регионов в "красную" зону карантина.

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В Украине по состоянию на воскресенье, 10 октября, 16 областей Украины соответствовали показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что реальная коронавирусная статистика отличается от официальной как минимум в четыре раза. По его словам, на сегодняшний день система профилактической медицины уже не справляется со своими вызовами.