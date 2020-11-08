Врач назвала главные ошибки "паникеров" во время лечения коронавируса

Врач назвала главные ошибки в лечении коронавируса / УНИАН

В процессе лечения коронавируса украинцы далеко не всегда следуют рекомендациям Минздрава - некоторые отправляются в частные клиники для проведения ПЦР-тестирования, некоторые соглашаются на опасные и малорезультативные процедуры. "Паникеры" с повышенной ответственностью срываются, чтобы купить кислородный концентратор.

Какие ошибки допускают украинцы в лечении COVID-19 – рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина в эфире 24 Украина.

По мнению доктора, заболевшие коронавирусом, часто злоупотребляют компьютерной томографией, причиняя при этом дополнительный ущерб здоровью.

Медик подчеркивает, что компьютерная томография не для всех обязательна и не всем поможет показать течение болезни.

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"Стоит не забывать, что компьютерная томография – это не леденцы поесть, это серьезная доза облучения. Делать ее просто так каждые два дня – это злоупотребление. КТ нужно делать исключительно по назначению врача, но у нас же никто этого не дожидается. У нас что назначит Google, то пациенты и делают. Большая очередь на КТ вызвана паникой, в том числе. Это не лечебная процедура, а диагностика по необходимости", – объяснила она.

Врач также добавила, что украинские больные COVID-19 по какой-то причине считают, что им домой необходимо приобрести кислородный концентратор.

"У меня вопрос – что вы будете с ним делать? У многих он просто стоит как невостребованный. Неправильное использование опасно даже с противопожарной точки зрения, и может повлечь за собой жертвы. У нас принято, не разбираясь ни в чем, брать самый сложный аппарат, концентратор с большим литражом. Я знаю обеспеченных людей, которые себе домой закупили аппараты ИВЛ. Кто на них будет работать?" – отметила инфекционист.