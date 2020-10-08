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Врач назвала причину, по которой все украинцы переболеют коронавирусом

8 октября 2020, 11:29

Медик Екатерина Сояк убеждена - практически никому из жителей Украины не удастся избежать заражения Covid-19.

Карантин, флаг
Врач назвала причину распространения коронавируса в стране / УНИАН

Известный врач-эпидемиолог Екатерина Сояк утверждает – поскольку на данный момент в Украине люди категорически не соблюдают карантин, то с каждым день количество заболевших будет все больше.

Об этом сообщает портал APnews со ссылкой на комментарий медика.

Сояк отметила, что методика борьбы с китайским коронавирусом Covid-19 индивидуальна в каждой стране. И те меры, которые применялись в одном государстве, могут не быть эффективными в другом.

"Ни одна страна не похожа на другую, у всех были свои специфики. Мы каждый раз пытаемся что-то сравнить, но на самом деле сравнивать, я считаю, не стоит. Чужой опыт - это хорошо, но надо чувствовать и ориентироваться все равно по себе", - сказала медик.

Сояк утверждает, что те антикоронавирусные меры, которые применяют украинские Минздрав и правительство, по большей части разбиваются об безалаберность украинцев.

"Наши люди не очень соблюдают карантин, они не педантичные. Это не значит, что мы плохие, это просто констатация факта, просто так получается. Мы не привыкли жить по таким правилам. Возможно, для нас что-то другое будет эффективным. В любом случае мы все переболеем, потому что восприимчивы к этой инфекции на 100%", – подытожила она.

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Эпидемиолог о коронавирусе - что было ранее:

  • Екатерина Сояк оценила вероятность остановки работы общественного транспорта (включая метро) в Киеве из-за роста числа заражений коронавирусом.
  • До того она заявляла – тенденция к тому, что коронавирус Covid-19 будет устанавливать антирекорды по числу больных в Украине, сохранится еще длительный период.
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