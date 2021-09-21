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Врач назвала условие, при котором коронавирус "не пристанет" к человеку

21 сентября 2021, 22:54
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Медик объяснила, как COVID-19 может "проиграть" другому вирусу.

Больница
Как не заболеть коронавирусом / УНИАН

Врач-пульмонолог Светлана Гук заявила, что если человек заразился гриппом или другим респираторным заболеванием, то есть вероятность, что он не подхватит коронавирус.

По ее словам, если в организм попадет большое количество коронавируса, то все же вероятность заболеть COVID-19 есть.

"В микромире — мире микроорганизмов, бактерий, вирусов, — тоже есть конкуренция. Если первым вцепился грипп, действительно, к коронавирусу в настоящее время человек, скорее всего, будет невосприимчев", - объяснила Светлана Гук, передает Укринформ.

Впрочем, в такой период недомогания заболеть COVID-19 вероятность есть, говорит врач.

"Если инфицирующая доза будет большой или у человека есть индивидуальная иммунная склонность к какому-то конкретному виду вируса, может произойти все. Впрочем, эти случаи более интересные, чтобы поговорить о них, а для клинической картины они значения почти не имеют", — сказала она.

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Ранее врач-анестезиолог одной из израильских компаний Борис Бриль заявил, что вакцины против коронавируса на основе инактивированного вируса, в том числе и китайский препарат CoronaVac производства компании SinoVac, могут оказаться наиболее эффективными против новых штаммов, в том числе Дельта-штамма.

В свою очередь, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna.

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здоровье коронавирус
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