Врач назвала вакцину, которая хуже всего защищает от коронавируса

Этой вакциной прививают украинцев. При этом риск заражения коронавирусом остается, но снижаются шансы попасть в больницу или умереть от болезни.
Вероятность заболевания коронавирусом после прививки существует. Причем более уязвимы люди, которые вакцинировались китайской вакциной CoronaVac. Об этом рассказала профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика Алла Волоха.
"Привитые тоже могут болеть, хоть и заражаются реже. Опасность не очень большая в плане тяжелых форм, но в плане заболеваемости опасность остается", – сказала Волоха в интервью изданию Obozrevatel.
По ее словам, из всех вакцин от коронавируса, доступных в Украине, вакцина CoronaVac обеспечивает несколько меньшую защиту, чем остальные.
"К сожалению, более уязвимыми являются те, кто привит CoronaVac. Он защищает немножко меньше. МРНК-вакцины защищают немного лучше. Но все же и те, и другие защищают от госпитализации и смерти. Это главная задача", – подчеркнула Волоха.
Врач добавила, что крайне малый процент привитых и заболевших попадает в реанимацию: "Это те, у кого недостаточный уровень иммунной защиты после вакцинации, те, у кого есть серьезные сопутствующие заболевания. Но все равно риск попасть в реанимацию для привитых гораздо меньше по сравнению с непривитыми".
По данным издания, в Харькове коронавирусом заболела 40-летняя женщина, которая была привита вакциной CoronaVac.
Читайте такжеЧем отличаются вакцины Pfizer и CoronaVac: врач объяснила разницуПрививки харьковчанка сделала вместе с мужем около полутора месяцев назад. Получив сертификат вакцинации, они отправились на отдых за границу. Когда пара вернулась из путешествия, сначала все было нормально, но через две недели появились симптомы недомогания: болела носоглотка, заложило нос, было разбитое состояние. На четвертый день температура тела повысилась до 37.6 – 37.7 градусов. Ирина сделала тест на коронавирус, и он оказался позитивным.
Сейчас женщина проходит лечение под присмотром семейного врача, госпитализация ей не понадобилась.
Вакцина CoronaVac
CoronaVac – вакцина, созданная разработчиками китайской биофармацевтической компании Sinovac.
Препарат создан по традиционной методике. Он содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине.
Как сообщал Главред, исследователи утверждают, что эффективность РНК-вакцин существенно снизилась. В частности, она упала с 91% к 66%. Речь идет о препаратах производителей Pfizer и Moderna.
Новое исследование израильских и американских ученых показало, что применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer Inc и BioNTech SE повышает вероятность возникновения заболеваний сердца. В частности, речь идет о миокардите. При этом, у заболевших коронавирусом эта угроза в разы выше.