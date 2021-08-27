Врач назвала вакцину, которая хуже всего защищает от коронавируса

Вакцина CoronaVac обеспечивает несколько меньшую защиту от коронавируса, чем другие препараты/ Reuters

Вероятность заболевания коронавирусом после прививки существует. Причем более уязвимы люди, которые вакцинировались китайской вакциной CoronaVac. Об этом рассказала профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика Алла Волоха.

"Привитые тоже могут болеть, хоть и заражаются реже. Опасность не очень большая в плане тяжелых форм, но в плане заболеваемости опасность остается", – сказала Волоха в интервью изданию Obozrevatel.

По ее словам, из всех вакцин от коронавируса, доступных в Украине, вакцина CoronaVac обеспечивает несколько меньшую защиту, чем остальные.

"К сожалению, более уязвимыми являются те, кто привит CoronaVac. Он защищает немножко меньше. МРНК-вакцины защищают немного лучше. Но все же и те, и другие защищают от госпитализации и смерти. Это главная задача", – подчеркнула Волоха.

Врач добавила, что крайне малый процент привитых и заболевших попадает в реанимацию: "Это те, у кого недостаточный уровень иммунной защиты после вакцинации, те, у кого есть серьезные сопутствующие заболевания. Но все равно риск попасть в реанимацию для привитых гораздо меньше по сравнению с непривитыми".

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По данным издания, в Харькове коронавирусом заболела 40-летняя женщина, которая была привита вакциной CoronaVac.

Читайте такжеЧем отличаются вакцины Pfizer и CoronaVac: врач объяснила разницуПрививки харьковчанка сделала вместе с мужем около полутора месяцев назад. Получив сертификат вакцинации, они отправились на отдых за границу. Когда пара вернулась из путешествия, сначала все было нормально, но через две недели появились симптомы недомогания: болела носоглотка, заложило нос, было разбитое состояние. На четвертый день температура тела повысилась до 37.6 – 37.7 градусов. Ирина сделала тест на коронавирус, и он оказался позитивным.

Сейчас женщина проходит лечение под присмотром семейного врача, госпитализация ей не понадобилась.

Вакцина CoronaVac CoronaVac – вакцина, созданная разработчиками китайской биофармацевтической компании Sinovac. Препарат создан по традиционной методике. Он содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине.

Как сообщал Главред, исследователи утверждают, что эффективность РНК-вакцин существенно снизилась. В частности, она упала с 91% к 66%. Речь идет о препаратах производителей Pfizer и Moderna.

Новое исследование израильских и американских ученых показало, что применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer Inc и BioNTech SE повышает вероятность возникновения заболеваний сердца. В частности, речь идет о миокардите. При этом, у заболевших коронавирусом эта угроза в разы выше.