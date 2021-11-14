Врач объснил, почему снижение температуры при коронавирусе не повод для радости

Коронавирус очень коварный / Getty

Коронавирус опасен своей коварностью. Поэтому, если на 6-7 день температура снижается до 37 градусов и сатурация на нормальном уровне - радоваться не стоит. Ведь инфекция может резко вернуться и уже через день-два можно оказаться под ИВЛ с сильным поражением легких.

"У части пациентов температура на 6-7 день поднимается до 37,1°-37,2° и это не вызывает беспокойства врача, сатурация может быть нормальной, но через 1-2 дня она может резко ухудшиться. И мы понимаем, что что-то происходит не так. Тогда пациентов мы направляем на компьютерную томографию или рентген и видим достаточно сильное поражение легких", - рассказал ТСН львовский врач Тарас Жиравецкий.

Читайте такжеУкраине грозит вспышка новой смертельной инфекцииПо его словам, температуры при коронавирусе часто снова поднимается после 6-7 дня заболевания.

"Мы понимали, что это происходит не из-за вируса, а по другой причине, чаще всего — присоединения бактериальной инфекции", - добавил врач и посоветовал сдать анализы.

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"Единственным шансом поймать этот момент - на 6-7 день сделать анализ на с-реактивный белок (CRP) и повторить его через 2-3 дня. Таким образом мы можем попытаться поймать момент начала сильного воспаления, которое требует госпитализации и мощного лечения", – заключил Жиравецкий.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.

Также общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

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