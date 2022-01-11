Врач объяснил, что может остановить пандемию коронавируса

Если бы все люди на планете вакцинировались, то вирус прекратил бы распространение. Медик считает это единственным действенным методом в борьбе с инфекцией.
Врач-иммунолог Борис Донской рассказал, что нужно сделать человечеству, чтобы победить пандемию коронавируса.
По словам медика, COVID-19 уже показал, что находится в постоянной эволюции. Он заставляет человечество бороться с новыми штаммами. При этом каким будет коронавирус в будущем, прогнозировать достаточно сложно, передает Obozrevatel.
Врач также обратил внимание, что новые штаммы поражают не только людей с ослабленным иммунитетом, но и тех, кто ранее не имел проблем со здоровьем, и даже тех, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса.
По словам Донского – это борьба, в которой кто-то должен быть победителем.
"Потому вопрос, кто кого переэволюционирует. Если победим мы, в следующем сезоне просто не будет людей, которые заболели коронавирусом, которые умерли от него", – сказал он.
По мнению врача, если бы все люди на планете были вакцинированы или переболели, вирус остановил бы свое распространение. Медик считает это единственным действенным методом в борьбе с инфекцией.
"Прививка является очень мощным профилактическим средством. Принимать противопожарные меры в сто раз лучше, чем тушить пожар", – резюмировал иммунолог.
Как сообщал Главред, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Новый год 2022 может стать годом прекращения пандемии коронавируса. Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных препаратов и других инноваций.
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