Врач объяснил, что может остановить пандемию коронавируса

Коронавирус эволюционирует и заставляет человечество бороться с новыми штаммами / коллаж Reuetrs

Врач-иммунолог Борис Донской рассказал, что нужно сделать человечеству, чтобы победить пандемию коронавируса.

По словам медика, COVID-19 уже показал, что находится в постоянной эволюции. Он заставляет человечество бороться с новыми штаммами. При этом каким будет коронавирус в будущем, прогнозировать достаточно сложно, передает Obozrevatel.

Врач также обратил внимание, что новые штаммы поражают не только людей с ослабленным иммунитетом, но и тех, кто ранее не имел проблем со здоровьем, и даже тех, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

По словам Донского – это борьба, в которой кто-то должен быть победителем.

"Потому вопрос, кто кого переэволюционирует. Если победим мы, в следующем сезоне просто не будет людей, которые заболели коронавирусом, которые умерли от него", – сказал он.

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По мнению врача, если бы все люди на планете были вакцинированы или переболели, вирус остановил бы свое распространение. Медик считает это единственным действенным методом в борьбе с инфекцией.

"Прививка является очень мощным профилактическим средством. Принимать противопожарные меры в сто раз лучше, чем тушить пожар", – резюмировал иммунолог.

Как сообщал Главред, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Новый год 2022 может стать годом прекращения пандемии коронавируса. Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных препаратов и других инноваций.

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