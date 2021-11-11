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Врач объяснил, в чем коварство легкого течения коронавируса

11 ноября 2021, 05:47
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Температура 37 градусов на шестой-седьмой день болезни – еще не повод для радости. Такие пациенты также могут попасть в больницу с сильным поражением легких.

коронавирус
Коронавирус может протекать как в тяжелой, так и в псевдолегкой форме / Фото Reuters

Коронавирус может действовать непредсказуемо, у пациента может быть как псевдолегкое, так и тяжелое течение болезни, а снижение температуры не всегда говорит об улучшении состояния.

Как рассказал ТСН глава частной клиники и советник Львовского городского главы по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий, сейчас на течение COVID-19 ориентироваться довольно сложно.

"Если пациент имеет высокую температуру постоянно, она плохо сбивается в течение пяти-семи дней, то это почти гарантированно тяжелое течение. Есть псевдолегкое течение, когда пациент действительно не испытывает проблем с сатурацией, нет высокой температуры на шестой-седьмой день, но это не гарантия того, что у пациента не начнется тяжелое течение через день-два. Это действительно такая запутанная ситуация, которую сам пациент, скорее всего, не поймет. Самочувствие – сейчас очень субъективное понятие", – отметил врач.

По словам Жиравецкого, температура 37 градусов на шестой-седьмой день болезни – это еще не повод для радости, ведь состояние таких пациентов может резко ухудшиться и они могут попасть в больницу с сильным поражением легких.

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"У части пациентов температура на шестой-седьмой день поднимается до 37,1°-37,2° и это не вызывает беспокойства врача, сатурация может быть нормальной, но через один-два дня она может резко ухудшиться. И мы понимаем, что что-то происходит не так. Тогда пациентов мы направляем на компьютерную томографию, или рентген и видим достаточно сильное поражение легких", — объяснил врач.

Чтобы этого не допустить, медик советует сдать анализ на с-реактивный белок (CRP) и впоследствии повторить его через два-три дня. Таким образом, можно попытаться поймать момент начала сильного воспаления, которое требует госпитализации и мощного лечения.

Как сообщал Главред, ранее Тарас Жиравецкий рассказал, как по дням протекает COVID-19 у зараженных штаммом Дельта и когда есть риск попасть в реанимацию.

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