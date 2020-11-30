​Врач озвучил неприятный прогноз насчет карантина в Украине​

Владимир Курпита считает, что в Украине жесткий карантин неизбежен.
Усиление карантина и введение локдауна в Украине избежать не удастся. Такое мнение высказал врач-инфекционист Владимир Курпита.
"Большинство областных центров действительно наладили систему подачи кислорода для пациентов, но если мы говорим о райцентрах или небольших городах, то там проблема остается актуальной. Поэтому говорить о 20 тыс. или о 30 тыс. (показатель заболеваемости, который считается критичным – ред.), наверное, рано, либо у Минздрава есть настолько детальная информация, которой нет у других специалистов", - сказал Курпита.
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Также Курпита рассказал, что на выходных министр и заместители министра здравоохранения выезжали в регионы и проверяли готовность больниц. По его словам, их оценки не очень утешительны.
"Я бы не был очень оптимистичным в отношении не введения тотального локдауна. Опыт всех стран Европы говорит, что когда-то Украина должна прийти к этому периоду", - подчеркнул Курпита в эфире телеканала Украина 24.
Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
- Как сообщают источники в Слуге народа, Кабинет министров уже согласовал дату введения жесткого карантина. Жесткие ограничения начнут действовать с 24 декабря и продлятся до 15 января.