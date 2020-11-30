​Врач озвучил неприятный прогноз насчет карантина в Украине​

Карантин в Украине не удастся избежать / УНИАН

Усиление карантина и введение локдауна в Украине избежать не удастся. Такое мнение высказал врач-инфекционист Владимир Курпита.

"Большинство областных центров действительно наладили систему подачи кислорода для пациентов, но если мы говорим о райцентрах или небольших городах, то там проблема остается актуальной. Поэтому говорить о 20 тыс. или о 30 тыс. (показатель заболеваемости, который считается критичным – ред.), наверное, рано, либо у Минздрава есть настолько детальная информация, которой нет у других специалистов", - сказал Курпита.

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Также Курпита рассказал, что на выходных министр и заместители министра здравоохранения выезжали в регионы и проверяли готовность больниц. По его словам, их оценки не очень утешительны.

"Я бы не был очень оптимистичным в отношении не введения тотального локдауна. Опыт всех стран Европы говорит, что когда-то Украина должна прийти к этому периоду", - подчеркнул Курпита в эфире телеканала Украина 24.

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