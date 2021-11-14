Врач перечислил симптомы коронавируса, при которых стоит немедленно обратиться в больницу

Жуткие кадры из антиковидных больниц / facebook.com/moz.ukr

Медики назвали симптомы коронавируса, при которых нужно неотлагательно ехать в больницу. Иначе можно оказаться в реанимации.

В частности, доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев акцентировал на одышке, пишет Обозреватель.

По его словам, Дельта-штамм опасный своим скрытым течение и осложнения могут наступить намного раньше, чем при других штаммах - уже на 3-4-й день.

Поначалу это может показаться обычная простуда, а потом резко могут появиться одышка, теснение в груди, непонятные головокружения, провалы в сознании.

Крамарев утверждает, что при появлении таких симптомов необходимо сразу же обращаться за медицинской помощью.

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"Если симптомы сильно выражены, необходимо вызывать скорую, потому что у семейных врачей сейчас просто завал", - отметил он.

Читайте такжеСоциологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавирусаТакже, по словам медика, в случае с Дельта-штаммом температура может не превышать 38 градусов.

"Понятно, что, если она за 40, то это показатель тяжести, но если она не очень высокая, то это еще не значит, что все легко", - добавил врач.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.

Также общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

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