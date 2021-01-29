Врач поведал об опасном последствии коронавируса

Врач рассказал об опасности коронавируса / Reuters

Ведущий врач опорной киевской больницы №9 Владимир Лиходиевский уверен, что некоторые переболевшие коронавирусом пациенты страдают психическими болезнями.

"Причем это были пациенты различной степени тяжести. Бывает, что начинают вести себя агрессивно, а родственники отмечают, что это нетипичное поведение для этого человека. Процентов в 20 такое можно наблюдать. Это и с действием вируса связано, и с пребыванием в стационаре. Потому что наши стационары далеко не отель в плане условий пребывания. Это является проблемой, которую, я надеюсь, мы решим", - сказал Лиходиевский в интервью Українським Новинам.

Он отметил, что большинство пациентов, попадающих в нетипичные жесткие и однообразные для себя условия, чувствуют изменения в своем психическом состоянии.

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"Посмотреть в окно - это уже чрезвычайная радость, что дает силы жить. Были случаи, когда пациенты потеряли родственников в других больницах. Это тоже требует реакции и развития службы медицинских психологов", - добавил медик.

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