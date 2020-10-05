Врач поведала, кто из женщин легче переносит опасный коронавирус

Блондинки легче переносят коронавирус / Reuters

Врачи подметили уникальную особенность людей, которые болеют опасным коронавирусом - как ни странно, болезнь легче переносят женщины со светлыми волосами.

Такие данные сообщила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

"Есть различная восприимчивость между разными народами. Вы знаете, по оценкам считается, что легче всего болеют светлые женщины. Хуже всего болеют люди из Юго-Восточной Азии. То есть и генетически детерминированные какие-то особенности", - рассказала специалист в интервью для телеканала Украина 24.

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Она отметила, что ожидается тяжелый сезон в Украине и выразила надежду на то, что у нас не повторится "итальянский" сценарий пандемии, при котором будет очень много больных и погибших.

"То, что будет тяжелый сезон, – это правильно. А почему там так произошло, это тоже требует анализа. Кто у них умирал тогда, какие возрастные группы. Понимаете, у нас сейчас, что мне не нравится и меня настораживает, просто тяжело работать становится, и морально, в том числе, потому что увеличивается количество молодых людей. Не по 80 лет, не по 90, как умирали в Италии", - объяснила Ольга Голубовская.

Вторая волна коронавируса – что было ранее: