Врач пояснил, кому опасно носить медицинские маски

Врач пояснил, кому опасно носить маски / Фото pixabay.com

Пациенты с астмой очень часто жалуются на трудности с ношением масок, но индивидуальные средства защиты не несут опасности для тех, кто страдает этой болезни.

Также ученый и врач Александр Карабиненко рассказал, кому противопоказано ношение маски, пишет РБК-Украина.

Как рассказал профессор в интервью, несмотря на жалобы астматиков на тяжесть ношения масок, средства индивидуальной защиты не несут дополнительной опасности для них. Также медик рассказал, в каких случаях маска может влиять на провоцирование опасных состояний.

"Только в редких случаях у человека может быть непереносимость каких-то пылевидных частиц или запахов, которые исходят от материала, из которого изготовлена маска", - подчеркивает врач.

При этом специалист добавил, что астматики больше подвержены риску заражения коронавирусом и чаще тяжелее переносят заболевание. Он рассказал, что сочетание этих двух болезней крайне пагубно сказывается на человеке.

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