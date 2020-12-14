Врач пояснил, кому опасно носить медицинские маски

Астматики больше подвержены риску заражения коронавирусом и чаще тяжелее переносят заболевание.
Пациенты с астмой очень часто жалуются на трудности с ношением масок, но индивидуальные средства защиты не несут опасности для тех, кто страдает этой болезни.
Также ученый и врач Александр Карабиненко рассказал, кому противопоказано ношение маски, пишет РБК-Украина.
Как рассказал профессор в интервью, несмотря на жалобы астматиков на тяжесть ношения масок, средства индивидуальной защиты не несут дополнительной опасности для них. Также медик рассказал, в каких случаях маска может влиять на провоцирование опасных состояний.
"Только в редких случаях у человека может быть непереносимость каких-то пылевидных частиц или запахов, которые исходят от материала, из которого изготовлена маска", - подчеркивает врач.
При этом специалист добавил, что астматики больше подвержены риску заражения коронавирусом и чаще тяжелее переносят заболевание. Он рассказал, что сочетание этих двух болезней крайне пагубно сказывается на человеке.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.