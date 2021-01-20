Врач пояснил, почему рухнула динамика коронавируса в Украине

Локдаун в Украине / УНИАН

К снижению активности коронавируса, которое в последние дни наблюдается в Украине, привел отнюдь не локдаун, а тот фактор, что около половины людей в стране уже переболели COVID-19 и получили естественный иммунитет. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал известный врач Павел Сильковский.

"Причина в том, что количество переболевших уже больше 50% и в обществе формируется коллективный иммунитет. Иммунитет от коронавируса должен быть устойчивым и длительным. Примером этого является ближайшие родственники COVID-19 ‒ SARS-cov i MERS. Подтверждением этого является отсутствие повторных вспышек коронавируса среди тех, кто уже переболели. Большинство из нас уже имеют естественный иммунитет и не требуют искусственной иммунизации", - заявил медик.

Сильковский также утверждает, что, по его мнению, в этом сезоне Украине ничуть не грозит эпидемия гриппа. Но причина, опять-таки, вовсе не во введении локдауна.

"В ближайшее время скорее всего нам не грозит эпидемия гриппа и ОРЗ, несмотря на постоянные запугивания. Причина этому - интерференция вирусов, когда одни вирусы поглощаются другими, и дополнительная активация иммунитета. А не ношение масок и локдауны, которым вскоре припишут еще и лечебный, а не только защитный эффект", ‒ подытожил медик.

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