Врач пояснил, почему рухнула динамика коронавируса в Украине

По мнению известного врача Пава Сильковского, у падения числа новых зараженных в Украине есть вполне конкретная причина.
К снижению активности коронавируса, которое в последние дни наблюдается в Украине, привел отнюдь не локдаун, а тот фактор, что около половины людей в стране уже переболели COVID-19 и получили естественный иммунитет. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал известный врач Павел Сильковский.
"Причина в том, что количество переболевших уже больше 50% и в обществе формируется коллективный иммунитет. Иммунитет от коронавируса должен быть устойчивым и длительным. Примером этого является ближайшие родственники COVID-19 ‒ SARS-cov i MERS. Подтверждением этого является отсутствие повторных вспышек коронавируса среди тех, кто уже переболели. Большинство из нас уже имеют естественный иммунитет и не требуют искусственной иммунизации", - заявил медик.
Сильковский также утверждает, что, по его мнению, в этом сезоне Украине ничуть не грозит эпидемия гриппа. Но причина, опять-таки, вовсе не во введении локдауна.
"В ближайшее время скорее всего нам не грозит эпидемия гриппа и ОРЗ, несмотря на постоянные запугивания. Причина этому - интерференция вирусов, когда одни вирусы поглощаются другими, и дополнительная активация иммунитета. А не ношение масок и локдауны, которым вскоре припишут еще и лечебный, а не только защитный эффект", ‒ подытожил медик.
Читайте такжеКогда коронавирус утихнет в Украине: в НАН дали прогноз
Напомним, ранее сообщалось:
- По состоянию на утро среды, 20 января, в Украине выявили еще 4383 больных коронавирусом.
- Заболели также за минувшие сутки 161 ребенок и 239 медработников.
- 13 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 не будет продлен после 24 января.