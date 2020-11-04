Врач рассказал, как пройдет вторая волна​ COVID-19 в Украине

По словам медика, система здравоохранения может не справиться с большим количеством больных COVID-19.
При сохранении нынешней статистики заболеваемости коронавирусом вторая волна эпидемии будет тяжело проходить в Украине.
"Если мы будем видеть такую же динамику, какую мы видим в последние недели, то, действительно, легко пройти вторую волну нам не удастся. Я понимаю, что и правительство, и Минздрав не хотели бы вводить локдаун, но если возникнет катастрофическая ситуация, то иного выхода не будет", - сказал врач-анестезиолог Сергей Дубров, передает "Украина 24".
Врач также отметил, что система здравоохранения может не справиться с большим количеством больных.
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"Сегодня в некоторых регионах мы видим стопроцентное заполнение коек, в некоторых регионах видим недостаточное обеспечение кислородом. Дальнейшее увеличение количества заболевших лиц, с тяжелым заболеванием, которые нуждаются в госпитализации, приведет к кризису в медицине. Мы не сможем лечить в два раза, в три раза больше больных, которым нужна госпитализация", - сказал Дубров.
Также врач рекомендует делать прививки от гриппа.
"Прививки нужно делать, я и моя семья уже сделали, потому что не исключена коинфекция гриппа вирусом COVID, а с двумя вирусами течение болезни будет тяжелее, поэтому надо себя защищать", - сказал Дубров.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- По состоянию на среду, 4 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило более 420 тысяч человек. За сутки COVID-19 заболели более 9 тысяч украинцев, умерли еще 199 пациентов.
- Побороли COVID-19 за минувшие 24 часа 7 536 украинцев - это рекордное число выздоровевших. Таким образом коронавирус в Украине установил три рекорда за сутки.
- Накануне глава МОЗ выступил против введения жесткого карантина в стране. По мнению Максима Степанова, Украине нужно избегать введения локдауна.
- В Минздраве заявили, что ситуация с COVID-19 в Украине из сложной уже превращается в катастрофическую.