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Врач рассказал, можно ли вакцинироваться от коронавируса онкобольным

5 ноября 2021, 17:39
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После онкологического заболевания организм человека часто ослаблен и такие больные рискуют заболеть коронавирусом в тяжелой форме.

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Онкобольные могут прививаться от коронавируса / Фото из открытых источников

Людям, которые победили онкологические заболевания и находятся на стадии ремиссии, медики рекомендуют вакцинироваться от COVID-19. Причем, любой вакциной.

Более того, как сообщил начальник структурного подразделения опухолей молочной железы Буковинского клинического онкологического центра Илья Тащук, от коронавируса могут вакцинироваться и те, кто получает химио- или иммунотерапию.

Но важно учесть, что последней категории людей перед вакцинацией необходимо проконсультироваться со своим лечащим онкологом.

Читайте такжеСтало известно, какие страны и когда первыми выйдут из пандемии: в чем их "изюминка"Медик, утверждает, что после онкологического заболевания организм человека часто ослаблен и такие больные рискуют заболеть коронавирусом в тяжелой форме. Поэтому им необходима вакцина.

"Риск, что COVID-19 у таких пациентов будет проходить тяжело, достаточно высок. Поэтому единственный способ предотвратить это - вакцинироваться", — добавил Илья Тащук.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что противопоказания к вакцинации от коронавируса для больных туберкулезом ограничены.

Также в Украине стартовала вакцинация детей. Подростки от 12 до 17 лет могут получить одну вакцину при условии наличия полной карты вакцинации рутинными прививками.

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онкология коронавирус вакцина от коронавируса
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