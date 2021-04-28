Врач рассказал, почему делать прививки от коронавируса в больницах

По мнению известного врача-инфекциониста Андрея Александрина, идея с развертыванием пунктов вакцинаций от COVID-19 в больницах - крайне неудачна.
Вакцинацию от коронавируса COVID-19 нельзя проводить в больницах и других медицинских учреждениях ‒ это чревато опасностью для здоровья людей. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Александрин в эфире канала Украина 24.
"У меня вопрос к главному санитарному врачу Виктору Ляшко ‒ чем отличается процесс вакцинации против COVID-19 от процесса вакцинопрофилактики при гриппе, кори и других вакциноуправляемых инфекциях? Я как специалист скажу - ничем. Когда в 2021 году чиновники Минздрава заявляют, что будут созданы две тысячи пунктов вакцинаций в лечебных учреждениях ‒ катастрофа для нашей страны", ‒ заявил Александрин
Медик также объяснил, почему вакцинировать необходимо в "полевых условиях", по-максимуму ограждая людей от контакта с больницами. Дело в риске распространения разных внутрибольничных инфекций, которыми могут подвергаться люди, которые вакцинируются от коронавируса.
"Во всем мире вакцинация при COVID-19 организовывается, что называется, в полевых условиях, чтобы мы минимально людей привлекали в медицинские учреждения. Потому что, к сожалению, в Украине продолжается ‒ она была еще до COVID-19 ‒ необъявленная агрессивная эпидемия внутрибольничных инфекций. И когда человек приходит в лечебное учреждение и стоит в очереди, он подвергается огромному количеству инфекционных рисков и может заразиться разными инфекциями, не только COVID-19", ‒ подытожил он.
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Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- 25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac.
- 6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, заявил президент Владимир Зеленский.