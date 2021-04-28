Врач рассказал, почему делать прививки от коронавируса в больницах / Reuters

Вакцинацию от коронавируса COVID-19 нельзя проводить в больницах и других медицинских учреждениях ‒ это чревато опасностью для здоровья людей. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Александрин в эфире канала Украина 24.

"У меня вопрос к главному санитарному врачу Виктору Ляшко ‒ чем отличается процесс вакцинации против COVID-19 от процесса вакцинопрофилактики при гриппе, кори и других вакциноуправляемых инфекциях? Я как специалист скажу - ничем. Когда в 2021 году чиновники Минздрава заявляют, что будут созданы две тысячи пунктов вакцинаций в лечебных учреждениях ‒ катастрофа для нашей страны", ‒ заявил Александрин

Медик также объяснил, почему вакцинировать необходимо в "полевых условиях", по-максимуму ограждая людей от контакта с больницами. Дело в риске распространения разных внутрибольничных инфекций, которыми могут подвергаться люди, которые вакцинируются от коронавируса.

"Во всем мире вакцинация при COVID-19 организовывается, что называется, в полевых условиях, чтобы мы минимально людей привлекали в медицинские учреждения. Потому что, к сожалению, в Украине продолжается ‒ она была еще до COVID-19 ‒ необъявленная агрессивная эпидемия внутрибольничных инфекций. И когда человек приходит в лечебное учреждение и стоит в очереди, он подвергается огромному количеству инфекционных рисков и может заразиться разными инфекциями, не только COVID-19", ‒ подытожил он.

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Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее: