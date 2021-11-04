Врач рассказала, эффективна ли прививка от гриппа при коронавирусе

Грипп в 2021 году более активный / Getty

Вакцины от гриппа и коронавируса можно вводить одновременно, а можно и отдельно. Утверждает инфекционист Ольга Голубовская.

"Если человек болен COVID-19 со среднетяжелым или тяжелым течением, ему необходимо отсрочить вакцинацию от гриппа до выздоровления. Если заболевание легкое или бессимптомное (субклиническое), следует вакцинироваться от гриппа по истечении срока изоляции", - написала Ольга Голубовская в соцсети.

Читайте такжеСтало известно, какие страны и когда первыми выйдут из пандемии: в чем их "изюминка"Также она добавила, что несмотря на более активную форму гриппа в нынешнем году, ситуация в нашей стране и Европе сейчас спокойная.

"В этом году, думаю, ситуация не будет такой радужной, но и катастрофической она тоже не будет. Несмотря на то, что уже есть случаи гриппа, ситуация в Украине и ЕС относительно спокойная, а среди выявляемых вирусов гриппа доминирует тип А (H3N2)", - добавила инфекционист.

Напомним, общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

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