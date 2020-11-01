Врач рассказала, какая главная проблема в Украине с данными по больным COVID-19

По мнению Екатерины Амосовой, ситуация с коронавирусной статистикой в стране сложилась вполне однозначная.
Врач-кардиолог Екатерина Амосова считает, что ситуация в Украине со статистикой по людям, которые заразились COVID-19, была и остается сложной по объективным причинам.
Свое мнение медик высказала, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде. "Говорить по ощущениям – это политиканство. В заниженных цифрах есть как субъективные, так и объективные причины. Субъективные это ограниченные возможности тестирования и ограниченный доступ к нему. То есть, это то, о чем я говорила – доступ к тестам не всегда есть у тех, кому они больше всего нужны", ‒ заявила она.
По словам Амосовой, мировая практика по поводу определения статистики тех людей, которые заразились коронавирусом, в Украине не применялась и непонятно, когда будет приниматься.
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"Объективные - диагностика на основе золотого стандарта ПЦР, которая определяет генетический материал вируса в носоглотке, в 30% может иметь отрицательный результат. В мире количество переболевших оценивают так: эпидемиологи на научной основе отбирают репрезентативные группы людей, которые не болели точнее, не числились среди больных COVID-19, и определяют частоту выявления у них антител. По этому показателю оценивают и близость популяции к достижению коллективного иммунитета. Согласно классической эпидемиологии, его достижение возможно, когда 60-70% будут иметь такие антитела. У нас подобные обследования не делались", ‒ рассказала она.
Амосова провела параллели между Украиной и Швецией и констатировала, что украинцам очень далеко до коллективного иммунитета к COVID-19.
"Однако есть вопросы к информативности такого подхода. В той же Швеции, в которой была тяжелая первая волна, к концу лета процент людей с антителами оказался менее 10%. Однако, это может быть связано с тем, что антитела могут определяться не у всех, кто был инфицирован как у тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно, так и у тех, кто имел симптомы, причем в этом случае концентрация антител может снижаться после второго и третьего месяца. Факт "исчезновения" антител или снижения их количества у части перенесших коронавирус через 2-4 месяца установлен, однако остается нерешенным вопрос – значит ли это, что у переболевших не сохраняется иммунитет. То есть даже правильно организованные исследования бессимптомных людей не дают достаточной информации в истинном положении вещей. Если сравнивать со Швецией, в Украине, скорее всего, перенесли инфицирование еще меньше людей и до коллективного иммунитета нам точно еще очень далеко", - подытожила она
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Коронавирус в Украине - что было ранее:
- По состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, в стране официально зарегистрировали 395 440 случаев заражения коронавирусом.
- За минувший день, согласно обновленным данным СНБО, в Украине официально зарегистрировали 7959 новых случаев COVID-19.