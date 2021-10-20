УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Врач рассказала, почему украинцы, вакцинированные от COVID-19, заражаются коронавирусом

20 октября 2021, 21:27
Прослушать новость
Остановить

Непривитые граждане подвергают риску заражения и вакцинированное население.

карантин, коронавирус
Главное - коллективный иммунитет против коронавируса / УНИАН

Люди заражаются коронавирусом из-за отсутствия коллективного иммунитета. Это касается даже вакцинированных от COVID-19 украинцев.

Об этом в комментарии ТСН рассказала врач-невропатолог Волынской областной клинической больницы Наталья Бобрик.

По ее словам, коронавирус стремительно циркулирует в воздухе и распространяется между людьми. А низкий уровень вакцинации еще больше способствует распространению инфекции.

"Люди должны четко понимать, что отказавшись от вакцинации, не став частью коллективного иммунитета, они подвергают риску не только себя, но и тех, кто вакцинировались, поскольку вирус продолжает циркулировать и его концентрация достаточно высокая", - акцентирует специалист.

Поэтому врач выступает за ужесточение карантина для непривитых граждан и ограничение их контактирования с другими людьми.

Реклама

Читайте такжеСправка на миллион: на Харьковщине разоблачили махинаторов, продающих поддельные COVID-сертификаты"Большинство людей рассматривает вакцинацию только в контексте своего собственного здоровья, а стоит смотреть на это шире, ваша вакцинация — это здоровье ваших родителей, детей, окружающих, это ваша прогрессивность во взглядах, ваша гражданская ответственность позиция, ваш вклад в будущее, забота о здоровье поколений", - подытожила врач.

Напомним, ранее на Закарпатье журналисты выяснили о махинациях с сертификатами о вакцинации против коронавируса. В пунктах прививок выдают не подделки, а абсолютно законные международные сертификаты о вакцинации легализированным в Европе антиковидным препаратом "Пфайзер". Но на самом деле прививки людям не делают, а просто сливают вакцину в раковину.

Между тем, главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

viber
медики коронавирус инфекционист новости Украины коронавирус в Украине вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Врач рассказала, почему украинцы, вакцинированные от COVID-19, заражаются коронавирусом». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самые вкусные чебуреки из лаваша: изумительный рецепт за 15 минутСамые вкусные чебуреки из лаваша: изумительный рецепт за 15 минут Осенние каникулы: где и сколько будут отдыхать школьникиОсенние каникулы: где и сколько будут отдыхать школьники "Мусор, закатанный в банки": эксперты объяснили, почему не стоит покупать консерву килька в томате"Мусор, закатанный в банки": эксперты объяснили, почему не стоит покупать консерву килька в томате Трагедия Украины: почему нет смысла говорить о военном пути возвращения Крыма и ДонбассаТрагедия Украины: почему нет смысла говорить о военном пути возвращения Крыма и Донбасса Что будет, если весь газ отнять и поделитьЧто будет, если весь газ отнять и поделить

Последние новости

21:41

Динамо проиграло Барселоне и опустилось на последнее место в ЛЧ

21:27

Врач рассказала, почему украинцы, вакцинированные от COVID-19, заражаются коронавирусом Видео

21:20

На Львовщине жестоко избили и бросили умирать ветерана АТО

21:01

Бывшая жена Валерия Меладзе рассказала о смерти сына: "Была уверена, что Бог поможет"

21:00

Крымчанам запретили выходить из дома: "власти" полуострова ввели жесткие карантинные ограничения Видео

Реклама
20:24

В приоритете продукты и лекарства: как украинцы готовятся к локдауну

20:22

Стоимость проезда в Киеве взлетит до 20 гривен - СМИ Видео

20:00

Что будет, если рейтинг Зеленского продолжит рушиться мнение

19:57

Азарова арестовали: экс-премьер-министру Украины заочно избрали меру пресечения

19:56

В Житомире пациентам с COVID-19 может не хватить кислорода: в чем проблема Видео

19:41

Катя Осадчая похвасталась идеальным прессом всего через два месяца после родов

19:28

Еще 4 области должны ввести локдаун: комиссия по ТЕБ и НС назвала потенциально "красные" регионы Видео

19:07

Биткоин установил исторический рекорд: сколько стоит самая дорогая криптовалюта в мире

18:44

Приметы на 21 октября: что нельзя делать в день Пелагеи и как не попасть в беду Видео

18:30

Останется ли безвиз: в МИД объяснили, что будет после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС

18:15

Евровидение 2022: оглашен список стран-участниц музыкального конкурса

18:10

В 2022 году Черкасщину ожидает "Большая стройка" Ледовой арены и спорткомплекса - Зеленский

17:55

"Не жди меня, мама, хорошего сына": бывшая жена Виктора Павлика показала горькое видео с покойным сыном Видео

17:52

Коронавирусный бизнес и "красный" курьер: вакцинированные украинцы придумали новый способо заработка Видео

17:43

В Киеве "взлетят" цены на проезд в метро и другом общественном транспорте Видео

Реклама
17:39

"Просто помойка": эксперт ошарашил заявлением о качестве оливкового масла в Украине

17:31

Как выглядит достроенный Шевченковский центр в Каневе: Зеленский проверил результат

17:21

Справка на миллион: на Харьковщине разоблачили махинаторов, продающих поддельные COVID-сертификаты Видео

17:13

Инфекционист назвала главную опасность штамма Дельта Видео

16:36

Сумская область переходит в "красную" зону карантина

16:25

Стафилококк – у каждого десятого: в Минздраве проверили столовые в украинских школах и детсадах

16:24

"Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день

16:22

В Запорожье умерла мать 12-летней девочки, которую подросток самостоятельно реанимировала Видео

16:17

Самый вкусный и здоровый завтрак: готовить всего 10 минут Видео

16:07

"Или вакцинация, или изоляция": Кличко заявил, что Киев на пороге "красной" зоны Видео

15:57

Во Львове от коронавируса умерла многодетная мать, которая была ярой противницей вакцинации Видео

15:42

Apple снова рисует Украину без Крыма: МИД разбирается, как так произошло

15:29

Врачи спасают 3-месячного младенца с COVID-19 во Львове: ребенок в крайне тяжелом состоянии

15:05

В Николаеве бабушек уличили в краже электросамокатов Видео

15:00

Гороскоп на 21 октября 2021 для всех знаков Зодиака: денежные поступления или козни соперников Видео

14:55

"Шанс на новую жизнь": подростка, которому впервые в Украине пересадили сердце, выписали домой Видео

14:50

Анна Тринчер на четвереньках сверкнула голыми ягодицами: "Куда смотрит мать?"

14:34

11-летний мальчик внезапно впал кому на Львовщине: в чем причина

14:17

Шмыгаль назвал дату поступления кредита МВФ Видео

13:58

Очередь к киевскому крематорию из катафалков сегодня составляет около двух часов - Радуцкий

Реклама
13:51

Руководителей бюджетных организаций заставляют нарушать закон – эксперт

13:51

Как не мерзнуть дома: простые советы, которые помогут сделать комнату теплее

13:50

Шмыгаль заверил, что правительство не планирует вводить полный локдаун по всей Украине Видео

13:15

Умер исполнитель роли профессора Мориарти советского фильма о Шерлоке Холмсе

13:14

С Донбассом, но без "ЛДНР" и особого статуса: СНБО опубликовал словарь российской пропаганды

13:12

В Винницкой области ремонтируют самый красивый объект "Большой стройки"

13:01

Настя Ивлеева каталась верхом на Собчак, а затем поцеловала ее взасос

12:56

"Не хотела везти пса в больницу": под Одессой женщина сбила собаку и подралась с местными Видео

12:47

Поезд насмерть сбил студентку под Харьковом: момент трагедии попал на видео Видео

12:00

Игра в кальмара: почему о сериале говорит весь мир, а его создатель лишился шести зубов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять