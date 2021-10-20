Врач рассказала, почему украинцы, вакцинированные от COVID-19, заражаются коронавирусом

Главное - коллективный иммунитет против коронавируса / УНИАН

Люди заражаются коронавирусом из-за отсутствия коллективного иммунитета. Это касается даже вакцинированных от COVID-19 украинцев.

Об этом в комментарии ТСН рассказала врач-невропатолог Волынской областной клинической больницы Наталья Бобрик.

По ее словам, коронавирус стремительно циркулирует в воздухе и распространяется между людьми. А низкий уровень вакцинации еще больше способствует распространению инфекции.

"Люди должны четко понимать, что отказавшись от вакцинации, не став частью коллективного иммунитета, они подвергают риску не только себя, но и тех, кто вакцинировались, поскольку вирус продолжает циркулировать и его концентрация достаточно высокая", - акцентирует специалист.

Поэтому врач выступает за ужесточение карантина для непривитых граждан и ограничение их контактирования с другими людьми.

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Читайте такжеСправка на миллион: на Харьковщине разоблачили махинаторов, продающих поддельные COVID-сертификаты"Большинство людей рассматривает вакцинацию только в контексте своего собственного здоровья, а стоит смотреть на это шире, ваша вакцинация — это здоровье ваших родителей, детей, окружающих, это ваша прогрессивность во взглядах, ваша гражданская ответственность позиция, ваш вклад в будущее, забота о здоровье поколений", - подытожила врач.

Напомним, ранее на Закарпатье журналисты выяснили о махинациях с сертификатами о вакцинации против коронавируса. В пунктах прививок выдают не подделки, а абсолютно законные международные сертификаты о вакцинации легализированным в Европе антиковидным препаратом "Пфайзер". Но на самом деле прививки людям не делают, а просто сливают вакцину в раковину.

Между тем, главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.