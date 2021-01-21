Врач развенчал популярный миф о связи коронавируса и паралича лица

Связь между параличом и вакцинацией не установлена и причиной негативных последствий может быть что угодно.
Израильский врач Борис Бриль опроверг миф о вакцинах против опасного коронавируса - медик пояснил, что нет никаких доказательств того, что вакцина может вызвать паралич лица.
Как рассказал Борис Бриль в комментарии для телеканала Украина 24, некоторые пациенты могут почувствовать себя нехорошо после вакцинации, но это не связано с действием препарата. Он отметил, что сам сделал прививку и чувствует себя нормально.
"Привились два миллиона людей. Основная масса - это люди старше 60 лет. Если мы посмотрим на этот промежуток времени, сколько людей обращаются с параличом, невралгией лицевого нерва или тройничного нерва, то поверьте – их гораздо больше, чем 10, 20 или 50. Это обычная медицинская практика семейного врача. Поэтому я бы не делал такие громкие заявления. У людей возникли осложнения после того, как они привились. Вопрос в том, если бы они не привились, было бы это или нет? То же самое - умерло 23 пожилых человека после вакцинации. Но после - это не означает, что от вакцинации", - объяснил специалист.
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Он добавил, что связь между параличом и вакцинацией не установлена и причиной негативных последствий может быть что угодно.
"Связь пока не установлена. Посмотрим исследования, возможно это добавит, но пока не установлено. Нужно сначала посмотреть. Например, эти же люди кушали в эти дни огурцы – может, это связано с огурцами?" – отметил Борис Бриль.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- В США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Сообщается, что смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.
- В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
- В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.