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Врачи лечили коронавирус: на Волыни после укуса овода женщина заболела опасной болезнью

23 июля 2021, 19:55
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У женщины только через пару дней лабораторно подтвердился диагноз.

Овод укусил женщину и заразил / pixabay

На Волыни в селе садов Луцкого района местную жительницу укусило насекомое. После чего врачи обнаружили у нее опасную инфекционную болезнь.

Как сообщает Волынский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава, у женщины обнаружили туляремию.

По информации, женщину во время выпаса коров укусил овод, который и вызвал опасную болезнь.

Кроме того, врачи не сразу смогли поставить диагноз, то сначала они считали у нее ОРВИ и коронавирус.

Однако, состояние женщины только ухудшалось и лечение не помогало. Позже врачи-инфекционисты заподозрили туляремию и провели необходимый отбор материала для лабораторного исследования.

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Медики говорят, что сначала у женщины повысилась температура и возник озноб. А уже на третьи сутки появились жалобы на покраснение и припухлость кожи в месте укуса насекомого. Также возникали боли в суставах и характерные для туляремии увеличены шейные и паховые лимфатические узлы (бубоны).

У женщины лабораторно подтвердился диагноз. Болезнь лечится в инфекционной больнице.

По словам врачей, это первый в этом году случай опасной инфекционной болезни в регионе. Сейчас специалисты проводят все необходимые исследования, чтобы заболевание не распространялось.

"Среди населения проведена разъяснительная работа по мерам борьбы с мешковидными грызунами и предупреждение укусов кровососущих насекомых во время проведения сельхозработы и тому подобное", - говорится в сообщении.

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Также медики рекомендуют местным властям провести дератизацию и дезинсекцию.

Что такое туляремия

Это острая природно-очаговая инфекционная болезнь, характеризуется лихорадкой, специфическим лимфаденитом (бубен) и поражением зависимости от входных ворот кожи, глаз, миндалин, легких и других органов.

Источником инфекции являются различные виды диких и синантропных грызунов (ондатры, зайцы, водяные крысы, полевки, хомяки, мыши и др.), а также домашние животные (свиньи, овцы, крупный рогатый скот). Среди животных болезнь распространяется в основном через кровососущих насекомых. От человека к человеку не передается.

Напомним, побережье Азовского моря оккупировали пресмыкающиеся. Их развелось очень много, они не дают нормально отдохнуть туристам.

В Сети публикуют фото и видео, на которых запечатлено не самое приятное соседство на побережье Приморского Посада. Пользователи разделились во мнениях. Кто-то считает, что на видео вполне безопасный уж, другие - что это степная гадюка.

насекомые
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