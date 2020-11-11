Врачи рассказали, как нужно возвращаться на работу после болезни / УНИАН

Каждый день в Украине от китайского коронавируса COVID-19 выздоравливает несколько тысяч жителей. Однако для восстановления организма после такой тяжелой болезни нужно много времени.

Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на медиков. По их словам, в большинстве случаев ‒ даже когда ПЦР-тест показывает отсутствие инфекции ‒ многие переболевшие страдают от головной боли и отсутствия сил.

Медики напоминают, что отрицательного теста после перенесенного заболевания недостаточно, чтобы сходу вернуться в привычный режим работы. Как сообщает семейная врач Наталья Шевчук, возвращаться на работу нужно исключительно по рекомендациям медика. Кроме того, работодатель не имеет законного права настаивать на досрочное возвращение.

"Я несу юридическую ответственность — может быть человек в коллективе, не может. Не может директор школы, или директор предприятия решать безопасен ли человек или нет", — заявила Шевчук.

Кроме того, медики рассказывают, что в летний период большинство пациентов выздоравливали всего за две недели, но теперь продолжительность лечения в среднем составляет не менее трех.

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