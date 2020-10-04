"Вредная консерва": Супрун в Сети жестко поиздевалась над Фокиным

Бывшая руководительница Минздрава вновь напомнила о себе
Экс-исполняющая обязанности руководителя Минздрава Уляна Супрун очередную публикацию о здоровом образе жизни посвятила консервам и правилам их употребления. В качестве иллюстрации бывшая чиновница сделала коллаж, где противопоставляются полезная овощная консерва и вредная "консерва ", которую символизирует Витольд Фокин.
Соответствующий пост Супрун опубликовала на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.
"Жаль, что эта вредная консерва - первый в истории независимой Украины премьер-министр". "Когда прочитал пост - завопил как животное. На крик прибежали соседи - им тоже показал. Вопим всем домом три часа", "Госпожа Ульяна - а Вы еще тот бандеровский тролль!", "Фокин даже не консервы - это ходячий труп-мумия. Если его похоронят в Украине, то могилу будут обс**кать.
Читайте также"Гнать махрового идиота": Аваков прошелся по словам Фокина о Донбассе
Витольд Фокин скандала - что было ранее:
- Украинский политик Витольд Фокин дал согласие на своей назначение заместителем главы делегации Киева в ТКГ по Донбассу 4 августа.
- Позже в СМИ начали появляться публикации с его заявлениями о позиции Фокина по поводу российско-украинского конфликта.
- Далее ‒ политик сделал заявление о том, что согласно его личной позиции, особый статус нужно предоставить всем районам Донбасса. Всеобщей должна быть и амнистия. Впрочем, спустя некоторое время Фокин уточнил, что речь шла об особой экономической зоне, а амнистия не распространяется на лиц, которые принимали участие в военных преступлениях.
- Такая позиция была подвергнута жесткой критике в украинском политикуме, однако Фокин подчеркнул, что он озвучивал лишь пункты, прописанные в Минских соглашениях.
- 29 сентября прошло заседание комитета Рады по вопросам государственной власти, на котором выступление Фокина ознаменовалось скандалом. Там он заявил, что не видит подтверждений факту военных действий между Украиной и Россией. Также он подтвердил свою позицию о всеобщей амнистии и особом статусе всего Донбасса.
- В среду, 30 сентября, президент Владимир Зеленский подписал указ об отставке Витольда Фокина и освобождении его от исполнения обязанностей заместителя главы делегации Киева в ТКГ по Донбассу.