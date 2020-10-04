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"Вредная консерва": Супрун в Сети жестко поиздевалась над Фокиным

4 октября 2020, 14:58

Бывшая руководительница Минздрава вновь напомнила о себе

Супрун
Ульяна Супрун / УНИАН

Экс-исполняющая обязанности руководителя Минздрава Уляна Супрун очередную публикацию о здоровом образе жизни посвятила консервам и правилам их употребления. В качестве иллюстрации бывшая чиновница сделала коллаж, где противопоставляются полезная овощная консерва и вредная "консерва ", которую символизирует Витольд Фокин.

Соответствующий пост Супрун опубликовала на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Жаль, что эта вредная консерва - первый в истории независимой Украины премьер-министр". "Когда прочитал пост - завопил как животное. На крик прибежали соседи - им тоже показал. Вопим всем домом три часа", "Госпожа Ульяна - а Вы еще тот бандеровский тролль!", "Фокин даже не консервы - это ходячий труп-мумия. Если его похоронят в Украине, то могилу будут обс**кать.

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Витольд Фокин скандала - что было ранее:

  • Украинский политик Витольд Фокин дал согласие на своей назначение заместителем главы делегации Киева в ТКГ по Донбассу 4 августа.
  • Позже в СМИ начали появляться публикации с его заявлениями о позиции Фокина по поводу российско-украинского конфликта.
  • Далее ‒ политик сделал заявление о том, что согласно его личной позиции, особый статус нужно предоставить всем районам Донбасса. Всеобщей должна быть и амнистия. Впрочем, спустя некоторое время Фокин уточнил, что речь шла об особой экономической зоне, а амнистия не распространяется на лиц, которые принимали участие в военных преступлениях.
  • Такая позиция была подвергнута жесткой критике в украинском политикуме, однако Фокин подчеркнул, что он озвучивал лишь пункты, прописанные в Минских соглашениях.
  • 29 сентября прошло заседание комитета Рады по вопросам государственной власти, на котором выступление Фокина ознаменовалось скандалом. Там он заявил, что не видит подтверждений факту военных действий между Украиной и Россией. Также он подтвердил свою позицию о всеобщей амнистии и особом статусе всего Донбасса.
  • В среду, 30 сентября, президент Владимир Зеленский подписал указ об отставке Витольда Фокина и освобождении его от исполнения обязанностей заместителя главы делегации Киева в ТКГ по Донбассу.

Ульяна Супрун Минздрав новости Украины Витольд Фокин
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