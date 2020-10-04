"Вредная консерва": Супрун в Сети жестко поиздевалась над Фокиным

Ульяна Супрун / УНИАН

Экс-исполняющая обязанности руководителя Минздрава Уляна Супрун очередную публикацию о здоровом образе жизни посвятила консервам и правилам их употребления. В качестве иллюстрации бывшая чиновница сделала коллаж, где противопоставляются полезная овощная консерва и вредная "консерва ", которую символизирует Витольд Фокин.

Соответствующий пост Супрун опубликовала на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Жаль, что эта вредная консерва - первый в истории независимой Украины премьер-министр". "Когда прочитал пост - завопил как животное. На крик прибежали соседи - им тоже показал. Вопим всем домом три часа", "Госпожа Ульяна - а Вы еще тот бандеровский тролль!", "Фокин даже не консервы - это ходячий труп-мумия. Если его похоронят в Украине, то могилу будут обс**кать.

Читайте также"Гнать махрового идиота": Аваков прошелся по словам Фокина о Донбассе

Витольд Фокин скандала - что было ранее: