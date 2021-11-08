Врач рассказал, почему все больше украинцев умирают от коронавируса

В Уркаине фиксируется рекордные показатели по смертности от Covid-19 / facebook.com/moz.ukr

Рекордное количество смертей от коронавируса, которое сейчас фиксируют в Украине, связано со всплеском эпидемии в стране и низким уровнем вакцинации взрослого населения.

При этом уровень летальности от COVID-19 остался таким же как и во время предыдущих волн заболевания, сообщил президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров, пишет "РБК-Украина".

Медик отметил, сейчас в Украине летальность от коронавируса фиксируется на уровне 2,4%. Точно такие же показатели были и во время первой и второй волны коронавируса в Украине.

Но в то же время Дубров отмечает, что в некоторых странах уровень смертности стал ниже в 3-4 раза, связывает он это с высоким уровнем вакцинации населения.

Читайте такжеУхудшает прогноз на выздоровление: медик предупредила о новой опасности из-за коронавируса"Многие эксперты, научные публикации говорят, что уровень вакцинации в 50-70% позволяет в 4 раза снизить летальность. То, сколько взрослых вакцинированы в нашей стране, и объясняет показатель летальности", – объяснил врач.

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Дубров также отметил, что в отделение интенсивной терапии Киевской больницы №17, где он работает, еще не поступал ни один вакцинированный с "ковидом". При этом у трех пациентов были сертификаты о вакцинации, которые, как позже выяснилось, они купили.

Ранее сообщалось, что Украине расширилась красная зона карантина, введенная из-за распространения эпидемии коронавируса.

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины по состоянию на 8 ноября. В Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 799 (превышение в 10,65 раза).

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