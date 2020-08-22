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"Все будут напуганы": врач разгромил популярный миф о коронавирусе

22 августа 2020, 20:58

Тарас Жиравецкий призвал не разгонять панику из-за COVID-19.

коронавирус
На коронавирусе пытаются сделать сенсацию / Фото pixabay.com

Украинский врач Тарас Жиравецкий прокомментировал сообщения относительно повторного заболевания коронавирусом.

Как подчеркнул он в своем Facebook, публикуемая информация не соответствует действительности.

Он предположил, что авторы "сенсаций" преследуют банальную цель – прославиться.

Медик объяснил, что зачастую действительно вирусная пневмония лечится дольше 10 дней, что могут выдавать за повторные случаи заражения.

"Но повторных случаев пока не было, просто "матовое стекло" на КТ может оставаться до нескольких месяцев, а ПЦР-тест может быть положительным до 16 дней после начала болезни", – пишет врач.

Он также призвал украинцев не разгонять панику и "не прятать голову в песок" из-за эпидемии коронавируса.

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"Не пугайте людей байками они и так напуганы, ну за неделю точно все будут напуганы", - добавил Жиравецкий.

Напомним, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 102 тыс. 971 случай COVID-19.

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С начала пандемии жертвами болезни стали 2 тыс. 244 украинца.

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