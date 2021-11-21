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"Все коту под хвост": врач рассказала, чем грозит отказ от второй прививки против коронавируса

21 ноября 2021, 09:59

Если человек не болел коронавирусом и получил только первую дозу вакцины, уровень антител стремительно падает спустя примерно месяц.

коронавирус, кошка
Врач рассказала, чем грозит отказ от второй прививки против коронавируса / Фото pixabay.com

Отказ от второй прививки от коронавируса может иметь непредсказуемые последствия, заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУОЗ имени П.Шупика Татьяна Бондаренко.

В комментарии OBOZREVATEL Бондаренко рас сказала, что если человек пропустил вторую дозу, то эффект от первой "утилизируется" уже через месяц, и риски тяжелого течения заболевания и летального исхода возрастают.

"Если мы не будем поддерживать уровень антител, соответственно, вакцина сработала вхолостую. Все, что потратило государство – коту под хвост", – заявила она.

Как пояснила медик, если человек не болел коронавирусом и получил только первую дозу вакцины, уровень антител стремительно падает спустя примерно месяц.

"После первой дозы антитела выработались, но через какое-то время они утилизируются и выводятся из организма. Уровень иммуноглобулинов G в среднем начинает уменьшаться через 3-4 недели. У кого-то они могут задерживаться, у кого-то выводятся чуть быстрее. Все зависит от иммунной системы, от фагоцитоза, от выводящих систем организма, но в среднем это месяц", – пояснила врач.

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В этом контексте она подчеркнула: если человек не успел сделать вторую дозу в срок, ее необходимо сделать как можно быстрее.

"Пусть это будет с небольшой отсрочкой, но вторая доза обязательно должна быть. Лучше всего сделать вторую дозу как можно быстрее после истечения срока. Если человек "проснулся" через два месяца, через три, пусть все равно вводит вторую дозу", – посоветовала врач.

Бондаренко также обратила внимание на то, что если человек получил первую дозу и через полгода столкнулся с коронавирусной инфекцией, то, скорее всего, у него будет такой же риск, как у непривитого.

"Если он столкнется через месяц или два, возможно, какая-то защита еще и будет. Но прогнозировать никто не сможет. Это гадание на кофейной гуще", – резюмировала врач.

Ранее сообщалось, что самой безопасной вакциной от коронавируса для беременных является Pfizer. Она была протестирована в полной мере, сказал главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин.

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