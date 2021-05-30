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"Всем бы такой штатив": в прямом эфире украинского телеканала женщина сверкнула голой грудью

30 мая 2021, 09:39
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Прямое включение с заместителем главного редактора российского телеканала Дождь Дмитрием Еловским в эфире новостей на канале Украина закончилось курьезом.

Обнаженная девушка держала смартфон и случайно попала в кадр / скриншот

Во время прямого включения на украинском телеканале случился курьез - в кадр случайно попала обнаженная женщина.

Инцидент произошел в эфире телеканала Украина. Ведущие хотели обсудить с заместителем главного редактора российского телеканала Дождь Дмитрием Еловским встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Из-за технических проблем российский журналист не слышал звук. Еловский, похоже, был дома во время прямого включения, а смартфон держала какая-то женщина. Они переговаривались об отсутствии звука.

"Там происходит что-то сейчас? Я вот ничего не слышу", - спросил Еловский.

В этот момент женщина резко повернула камеру в свою сторону и в прямом эфире показалась обнаженной.

После этого инцидента Еловского сразу же выключили из эфира.

Как отреагировали в Сети:

"Он видимо тоже без штанов, рубашку едва успел надеть"

"Важнейшей новостью это станет для жены корреспондента"

"Всем бы такой штатив))"

Как сообщал Главред, 22 мая в Роттердаме прошел финал Евровидения 2021. Победу одержала Италия. Группа Måneskin с песней Zitti e buoni набрала рекордное количество голосов.

После того, как ведущие объявили окончательные результаты голосования на Евровидении 2021, победители конкурса не могли сдержать эмоций. Солист коллектива Давид Дамиано так радовался победе, что у него лопнули штаны на причинном месте. Видео с курьезным моментом разлетелось по Сети.

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